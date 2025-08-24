Sous contrat jusqu’en 2027, Sadibou Sané cristallise les convoitises et semble en difficulté à l’approche de la fin du mercato. Si des clubs de Ligue 1 seraient sur le coup, selon des informations obtenues par L'Equipe, l'ASSE serait également intéressée.

À seulement 21 ans, Sadibou Sané s’impose déjà comme la plus grosse valeur marchande du FC Metz. Fort de 49 apparitions en pro, le défenseur sénégalais issu de Génération Foot possède un profil rare : jeune, athlétique, et doté d’une belle marge de progression. Cela n’a pas échappé à plusieurs clubs de Ligue 1 qui suivent de près son évolution. Lille, en quête d’un remplaçant à Bafodé Diakité, s’est positionné. L’OL et… l’AS Saint-Étienne auraient également manifesté leur intérêt pour le natif de Dakar.

Avec une valeur estimée à environ 10 millions d’euros — freinée par son absence de sélection internationale — Sané représente une belle opportunité sur le marché. Mais cette agitation semble avoir un impact direct sur ses prestations.

Un début de saison poussif pour Sané

Sané peine à retrouver le niveau qui avait séduit la Ligue 1 l’an passé. Après une prestation mitigée lors de la première journée face à Strasbourg, le défenseur a connu une soirée difficile hier au Groupama Stadium. Opposé à un Malick Fofana virevoltant, il a été pris de vitesse sur l’ouverture du score lyonnaise, concédé des fautes et montré une fébrilité inhabituelle dans les duels. Une performance loin des standards attendus.

Cette baisse de régime coïncide clairement avec l’agitation autour de son avenir. À quelques jours de la clôture du mercato, la question se pose : Sadibou Sané a-t-il encore la tête à Metz ?

L’ASSE en embuscade ?

Alors que Metz a aligné une défense à quatre, modifiant son schéma habituel à cinq, les signaux semblent pointer vers une anticipation d’un possible départ. Si Sané venait à quitter les Grenats dans les prochaines semaines, plusieurs clubs, dont l’ASSE, pourraient tenter leur chance.

Les Verts, en quête d’un renfort défensif jeune et prometteur, pourraient se positionner. D’autant plus que Jean-Philippe Gbamin, utilisé dans l’axe en deuxième période, a semblé offrir une stabilité bienvenue à la charnière. Reste à savoir si l’ASSE franchira le pas. Une chose est sûre : la fin de mercato promet d’être animée du côté de Metz… et peut-être aussi à Saint-Étienne. A ce jour, Bernauer, Lamba et Nadé sont les joueurs sur lesquels pourra s'appuyer Horneland, sans compter la jeune génération Verte. Un apport de sang jeune et expérimenté ne serait toutefois pas du luxe en cas de pépin physique... ou de départ !