Présent en conférence de presse ce jeudi à 12h, Eirik Horneland (ASSE) a été suivi par Aimen Moueffek. De retour en bonne forme dans le money time, le joueur formé au club veut s'offrir les barrages pour garder un espoir de maintien. Voici ses mots.

Aimen Moueffek (milieu de terrain de l'ASSE) : À quel match s'attendre ? "C'est vrai que Toulouse ne joue rien. Après, on a vu l'année dernière, quand on jouait la montée, on a vu que QRM était déjà relégué en national, pourtant on a perdu 2- contre eux là-bas à l'extérieur, pourtant ils étaient déjà descendus. Donc voilà, on sait que financièrement, aujourd'hui, pour les clubs, gratter une place ou deux places à la fin du championnat, c'est avantageux pour eux. Donc je pense que maintenant, même si les équipes ne jouent plus rien, tout le monde va se donner à fond, tout le monde va essayer de gagner.

On est préparés, on sait très bien que ce ne sera pas un match facile. Et ce n'est pas parce que Toulouse ne joue rien qu'ils vont nous donner le match. On va y croire jusqu'au bout. Il n'y a que ça à faire de toute façon. Il faut y croire. Il faut prier que Strasbourg fasse un résultat qui soit avantageux pour nous contre le Havre. Nous, on va s'occuper déjà de faire le taf et on va croire au destin."

De l’excitation ou de la pression ? "Il y a un peu des deux. On ne va pas dire qu'il n'y a pas de pression, parce qu'il y a une certaine pression. Après, il faut que la pression soit positive. Il ne faut pas qu'elle nous empêche de jouer nos jeux ou qu'elle nous fasse perdre nos moyens. Après, on est excité, bien sûr, parce que ce sont des challenges qu'on a envie de relever et on a envie d'être acteurs. Donc voilà, c'est important pour nous. On a des responsabilités. Maintenant, il faut les prendre. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut se défiler. Donc, on va y aller la tête haute, sûr de nous et on va donner le maximum."

"Jouer à Saint-Etienne, ce n'est pas facile. Jouer le maintien à Saint-Etienne, ça l'est encore moins." (Moueffek avant ASSE-TFC)

Aimen Moueffek (ASSE) : Un joueur de match à enjeu selon le coach ? "Il a dit ça ? (sic). C'est vrai que moi, on va dire oui, j'ai un peu plus de facilité quand ce sont des matchs en jeu. Je ne sais pas pourquoi, peut-être la motivation. Mais voilà, je pense que c'est aussi une petite excitation, parce que voilà, comme j'ai dit, il y a un challenge à relever, on va se donner les moyens et on va y croire."

Son ressenti sur le groupe ? "Franchement, on est tous focus. Comme j'ai dit, on est conscients. On sait qu'on a de grosses responsabilités, surtout en cette fin de saison. Jouer à Saint-Etienne, ce n'est pas facile. Jouer le maintien à Saint-Etienne, ça l'est encore moins. Mais si on est là, c'est qu'on a choisi d'être là, on l'a décidé. Maintenant, on a des responsabilités. Le groupe vit bien. On a bien travaillé cette semaine, on est prêts. Il ne manque plus qu'à faire le travail sur le terrain."

Encore un stade plein ce week-end ? "On a envie de les remercier pour leur soutien tout au long de l'année, même sur cette fin de saison. Même s'il n'y a pas eu les résultats attendus, je sais que c'est un peu compliqué pour eux comme pour nous, parce qu'avec un stade comme ça, Pratiquement à guichet fermé toute l'année, on aimerait gagner et que les supporters soient heureux. Malheureusement, ça n'a pas été le cas tout au long de l'année. On s'en excuse et on les remercie pour leur soutien."