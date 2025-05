Présent en conférence de presse à la mi-journée, Eirik Horneland s'est livré pour le dernier match de cette saison de ligue 1. En espérant évidemment que les Verts s'offrent les barrages pour garder un espoir de maintien.

Eirik Horneland (ASSE) : "Lucas Stassin s'est entraîné aujourd'hui (jeudi) pour la première fois depuis qu'il s'est blessé. Il était sur le terrain, il a fait quelques exercices avec le ballon. C'était aussi la même chose pour Augustine Boakye qui a repris la séance collective aujourd'hui. Dylan Batubinsika a manqué quelques séances depuis le début de semaine et a pu s'entraîner aujourd'hui. Et ce que je peux vous dire de sûr, à l'heure qu'il est, c'est que Lucas Stassin et Augustine Boakye ne seront pas dans le groupe pour le match contre Toulouse.

Batubinsika ? Il a pris un coup dans le genou dimanche lors de la séance de décrassage. Donc, il a dû éviter les premières séances de la semaine. Et il nous a rejoint aujourd'hui.

Lucas Sassin de retour si barrages ? La situation est difficilement lisible pour le moment. Ça se passe plutôt bien. On va voir s'il est en capacité de poursuivre les entraînements la semaine prochaine. Mais avant de se poser la question de la semaine prochaine, il faudra qu'on gagne notre place en barrage ce week-end."

Wadji sur le banc de l'ASSE face au TFC ?

Eirik Horneland (ASSE) : "Ibrahima Wadji a été tel qu'on connaît, un joueur qui s'est beaucoup donné, qui a beaucoup couru, qui a mis la pression dans le dos de la défense avec ses courses. Évidemment, quand on compare son style avec celui de Lucas Stassin c'est évidemment différent. Mais l'équipe doit s'adapter à ce qu'il est capable de proposer, comme lui aussi doit pouvoir s'adapter à l'équipe. On a été obligés de jouer un peu différemment dans le dernier tiers du terrain, mais je pense que ça nous laisse malgré tout de bonnes possibilités.

Ibrahima Wadji a dépensé beaucoup d'énergie sur ce premier match où il était titulaire pour la première fois. C'était une grosse rencontre pour lui. Je pense que s'il a pleinement récupéré de ses moyens, la probabilité qu'il commence samedi contre Toulouse est forte. L'effort qu'il a produit contre Reims est quand même conséquent, donc on va se poser la question de savoir s'il est prêt à repartir. Et s'il n'est pas le cas, on a aussi d'autres options.

Il a fait une bonne semaine d'entraînement. Il a commencé un peu émoussé, mais plus la semaine a avancé, plus il a l'air d'avoir récupéré, donc on verra quelle décision on prend."