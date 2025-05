L'ASSE n'est plus qu'à une journée de boucler son maintien en Ligue 1. En accueillant le Toulouse FC ce samedi, les hommes d'Eirik Horneland pourraient accrocher leur ticket pour les barrages. Le média toulousain Les Violets est revenu en détail sur la saison de l'ASSE.

Une équipe qui prétendait à mieux en Ligue 1 ?

Avec le rachat par Kilmer Sports Ventures, les supporters de l'ASSE s'attendaient sans doute à de meilleures performances. Et même avec l'arrivée d'Eirik Horneland, Saint-Étienne n'est pas parvenue à confirmer.

Les Violets : "Mon avis sur l’AS Saint-Étienne est un peu paradoxal. Je m’attendais vraiment à vous voir plus haut. Honnêtement, je ne vous imaginais pas dans les trois derniers en début de saison. Le club venait d’être racheté, il y avait une vraie dynamique, un public toujours présent... Pour moi, tous les voyants étaient au vert.

Mais au final, tout au long de la saison, l'ASSE n'a jamais vraiment décollé. C’est mon ressenti en tout cas : l’équipe n’a jamais trouvé son rythme. Alors oui, il y a deux-trois bons joueurs, mais globalement, j’ai l’impression que cet effectif reste plus calibré pour la Ligue 2 que pour la Ligue 1. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous maintenir, mais clairement, aujourd’hui, vous êtes plus proches du bas de tableau que du haut. Et ça, c’est franchement décevant. Je vous voyais vraiment plus haut après la remontée."

Malgré des "top players" dans son effectif

Mais le nouveau board canadien est tout de même parvenu à faire de bons coups. Lucas Stassin, débarqué dans les dernières heures du mercato, confirme depuis début 2025. Constat similaire pour Davitashvili, malgré son irrégularité.

Les Violets : "Ce qui est assez étonnant, c’est qu’à Sainté, vous avez quand même des mecs qui marquent. Nous, par exemple, on est devant vous au classement, mais nos buteurs sont à la peine. Zakaria Aboukhlal est notre meilleur scoreur avec sept buts. Derrière, Magri et King plafonnent à 5 chacun. Vous, vous avez Lucas Stassin qui a mis pas mal de buts, malgré quelques trous d’air, et Davitashvili, qui est assez régulier dans ses performances. Ce ne sont pas des top players, mais ils sont souvent décisifs, et ça, ça compte."

Un problème défensif trop important pour rester en Ligue 1 ?

Dans le jeu, l'ASSE fait la différence. Les individualités permettraient aux Verts de prétendre à mieux en championnat. Mais la pire défense du championnat (74 buts) - à égalité avec Montpellier - est plombée par ses lacunes défensives.

Les Violets : "Après, ce qui me frappe chez vous, c’est la défense. Offensivement, il y a des arguments. Mais défensivement, c’est fragile, notamment au poste de gardien. Franchement, j’ai du mal à voir votre gardien en Ligue 1. Il fait le taf pour la Ligue 2, mais pas plus. Et ça, ça vous coûte des points. Nous, de notre côté, on a eu une défense assez solide cette saison, mais un gros souci aussi dans les cages. Guillaume Reste, qui a pourtant un gros potentiel, est complètement passé à côté de sa saison. Et ça nous a plombés aussi."

Reste à savoir si l'ASSE sera capable de se transcender ce samedi.