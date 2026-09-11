Ian Cathro s'est longuement exprimé ce jeudi face à la presse. Toujours franc dans ses réponses, il a balayé les questions des journalistes présents sur place avant USLD - ASSE.

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Je n'ai pas l'impression que l'équipe soit gagnée par l'euphorie. J'ai plutôt l'impression de voir une équipe qui est calme, concentrée et très au fait de la réalité dans laquelle on est aujourd'hui. Ils sont conscients qu'ils font des choses bien. Mais ils comprennent aussi qu'on est encore loin de ce qu'on a envie de faire. Et cette concentration sur ce qu'on doit faire est très importante. Aujourd'hui, c'était un jour où il fallait être tranquille, relaxé, et prendre un peu de plaisir à l'entraînement et demain sera un jour différent et samedi encore un autre.

Ce que je sens au quotidien, c'est une équipe qui est calme, concentrée, qui travaille au quotidien et tant qu'on sera dans cette optique, on sera capable de s'améliorer."

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Dunkerque, un match très difficile

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Je m'attends un match très difficile et très compliqué parce que Dunkerque est une équipe avec une identité très forte, de bons joueurs, mais aussi avec un bon entraîneur qui travaille bien.

C'est une équipe qui veux avoir le ballon avec une animation offensive intéressante. Les joueurs sur le côté droit sont très dynamiques.

très forte avec le latéral, latéraux, intérieur. On sait aussi qu'ils ont perdu cet été un attaquant qui était important dans leur dynamique (Robinet au FC Nantes). Mais malgré tout, on sent qu'ils ont réussi à garder leur schéma avec d'autres joueurs. Ils ont aussi des milieux qui sont des bons joueurs et une équipe dont on voit qu'elle a travaillé longtemps ensemble. Ils ont une approche assez claire de la façon dont ils jouent. Et c'est une équipe qui est capable de garder le ballon, de jouer avec la possession. Ils vont essayer d'aborder cette rencontre comme ça, face à nous. Ils vont jouer leur jeu, qui est une bonne organisation. Il va falloir qu'on trouve des ressources peut-être différentes pour arriver à garder notre série de matchs performants."

ASSE : Les chiffres athlétiques des Verts sont impressionnants

Peu importe la manière pour l'ASSE

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Mon propos n'était pas juste sur le score, c'était de manière plus globale ce qu'était capable de faire votre équipe, avec comme sans ballon, et que dans tous les cas elle était capable d'être efficace.

Je ne décrirais pas Montpellier comme une équipe de possession. C'est une équipe qui est très forte avec un bon pressing, de l'ambition et des jeunes joueurs très motivés et un très bon coach. Et ils l'ont très bien fait, notamment sur la première période, en nous pressant assez haut. Parfois, une équipe a le ballon et le plus important, c'est de savoir jouer avec et sans le ballon.

Sur la dernière rencontre, j'ai trouvé Montpellier meilleur sans le ballon. On ne va pas essayer d'être une équipe avec un système fixe. Je ne veux pas qu'on soit une équipe offensive ou qu'on soit une équipe défensive, je veux simplement qu'on gagne. Si on doit gagner en gardant le ballon ou en le laissant à l'adversaire. Si on doit faire énormément de courses ou si on doit avoir la balle pendant 90% du temps, on le fera à chaque fois parce que notre objectif c'est vraiment de remporter la prochaine rencontre et ensuite de tourner la page et de se pencher sur le prochain match."

Les Verts pas encore assez mûrs

Ian Cathro (entraîneur de l'ASSE) : "Ma réaction sur le but de Josh Duffus, c'est surtout que quand j'ai vu ce ballon rentrer au fond des filets, je me suis dit qu'on avait fait le boulot, qu'on tenait la rencontre. Parce que pour le moment, je ne suis pas sûr que nos joueurs aient encore assez confiance en eux pour être sûr de gérer un match avec un seul but d'avance. Ce n'est pas une avance assez confortable pour nous. Et avec ce deuxième but d'écart et l'équipe qui devenait de plus en plus mûre sur le terrain, j'ai senti qu'on avait mis la main sur la rencontre.

Et puis d'un autre côté, oui, j'ai été content pour Joshua. Je suis très content qu'il ait pu vivre ce moment, ce but.

C'est quelque chose qui me rend heureux. Il avait vraiment envie d'avoir un impact sur le résultat. Je sais qu'il a fait beaucoup d'efforts pour arriver à améliorer son jeu. Et quand il est rentré et qu'il a marqué ce but, il a rempli sa mission."