Vitesse de pointe, distance parcourue, nombre de sprints : que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, l'ASSE truste les sommets de tous les classements physiques de Ligue 2. Décryptage d'une équipe bâtie pour courir, autant que pour gagner. Des stats athlétiques qui expliquent les bons résultats des Verts ?

Cinq victoires en cinq matchs, meilleure attaque du championnat : les chiffres sportifs de l'AS Saint-Étienne parlent déjà d'eux-mêmes cette saison. Mais derrière cette razzia comptable se cache une réalité tout aussi impressionnante, celle d'un collectif taillé pour l'intensité physique, comme le confirment les données individuelles et collectives disponibles à l'issue de cette cinquième journée.

Duffus et Ballo, les fusées stéphanoises

Sur le plan de la vitesse de pointe, l'ASSE compte deux joueurs au-dessus du radar. Joshua Duffus culmine à 35,2 km/h, la meilleure pointe enregistré pour l'ASSE, devant Thierno Ballo (35,1 km/h). Adam Baallal (34,9 km/h) complète ce trio de tête, avant qu'Irvin Cardona et João Ferreira ne se partagent la quatrième place à 34,6 km/h chacun. Impossible également de ne pas mentionner Maxime Bernauer (34,3 km/h) ou encore Sohaib Naïr et Augustine Boakye, tous deux à 33,4 km/h. Changement de rythme.

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Cardona et Ballo, moteurs du nombre de sprints

Le constat se confirme sur le critère du nombre de sprints réalisés par 90 minutes. Irvin Cardona domine tout bonnement ce classement en Ligue 2 avec 24,5 sprints par match, devant Laciné Megnan-Pave MHSC - 21.5/90) et... Thierno Ballo (20,0). Cette razzia individuelle stéphanoise sur le haut de ce classement illustre une équipe qui ne cesse d'accélérer et de répéter les efforts, un profil parfaitement cohérent avec le style de jeu offensif et vertical déployé depuis le début de saison. Profondeur.

Svetlin et Csongvai, increvables sur la distance parcourue

Sur la distance parcourue individuelle, l'ASSE truste également le haut du classement, avec Tamar Svetlin, 6e de L2 (11,7 km par 90 minutes), suivi d'Áron Csongvai, 7e de L2 (11,6 km). Thierno Ballo est le 3eme stéphanois a courir le plus avec 10.9km/90 min. Suivi de près par Irvin Cardiona et Maxime Bernauer avec 10,7 km chacun. Augustine Boakye (10,4 km) et Kevin Pedro (10,3 km) arrivent ensuite.Preuve d'une homogénéité athlétique remarquable au sein du groupe. Marathoniens.

ASSE : Une razzia collective qui confirme la tendance individuelle

Ces performances individuelles se retrouvent logiquement dans les classements collectifs. Sur la distance parcourue par équipe, Saint-Étienne trône en tête du championnat avec 108,7 km parcourus en moyenne par match, devant Annecy (107,8 km) et l'US Boulogne Côte-d'Opale (107,2 km). Une razzia confirmée sur le critère du nombre de sprints collectifs, où l'ASSE occupe la 4e place avec 119,0 sprints par match, juste derrière Rodez (122,6), Montpellier (122,2) et Boulogne (119,6), mais devant l'ensemble des autres cadors du championnat, Metz (105,8), Reims (105,6) ou encore Rodez référence ces dernières saisons en la matière.

Une intensité qui n'a rien d'un hasard pour l'ASSE

Cette avalanche de statistiques confirme, chiffres à l'appui, ce que le style de jeu stéphanois laisse transparaître match après match : un collectif qui ne lâche jamais rien physiquement, capable de répéter les efforts sur l'ensemble de la rencontre. Une caractéristique qui colle parfaitement au discours tenu par Ian Cathro depuis son arrivée sur le banc vert, entre exigence individuelle et volonté de maintenir un rythme élevé sur toute la durée des matchs. Reste que cette débauche d'énergie physique explique aussi, en creux, pourquoi l'entraîneur écossais mise autant sur la rotation de son effectif : difficile de maintenir un tel niveau d'intensité sur l'ensemble d'une saison sans souffler de temps en temps.

Classement athlétiques de Ligue 2

ASSE : Un profil d'équipe cohérent jusque dans le détail

Au-delà des chiffres bruts, ce qui frappe surtout dans ces différents classements, c'est la constance des mêmes noms qui reviennent d'un tableau à l'autre : Cardona, Ballo, Bernauer, Boakye, Csongvai, Svetlin. Autant de joueurs capables d'exceller simultanément sur plusieurs critères physiques différents, signe d'une polyvalence athlétique qui fait la différence en Ligue 2. De quoi confirmer que la razzia stéphanoise en championnat ne doit clairement rien au hasard, portée par un collectif aussi complet sur le plan physique que sur le plan purement footballistique. L'ASSE a du talent mais transpire pour pouvoir le mettre en exergue. Reste à voir si ceci tiendra sur la durée.