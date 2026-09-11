Après cinq journées de Ligue 2, nous vous proposons une première lecture statistique de l’effectif de l'ASSE. La data étant au cœur de la stratégie de Kilmer, analysons les premières données de ce début de championnat.

En croisant les indices de performance par poste recensés dans l’algorithme Datascout, secteur par secteur, une tendance se dessine. L’ASSE place des joueurs en tête de presque chaque catégorie du championnat.

Cette photographie repose sur les données individuelles après cinq journées. Chaque joueur est comparé aux titulaires évoluant à son poste en Ligue 2.

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Gardiens, défenseurs, milieux et attaquants, voici donc ce que racontent les chiffres, secteur par secteur.

Une défense de l'ASSE solide, mais aux profils encore incomplets

En charnière centrale, Sohaib Naïr s’impose comme la référence défensive du club. À 24 ans, il est le 2e défenseur athlétique de Ligue 2, avec un indice de 69/100. Il est également 2e défenseur stoppeur, avec un indice de 65/100. Ces données sont établies sur cinq matchs, avec 100 minutes jouées à chaque sortie.

Ses 93 % de duels aériens gagnés illustrent un profil particulièrement solide dans le combat. Sa précision de passe est également parfaite, avec 100 % de réussite. L’algorithme pointe toutefois un manque de prise de risque dans la relance. Naïr ne totalise que 5 passes progressives.

Son compère, Julien Le Cardinal, complète ce tableau avec des indices plus discrets. Il affiche un indice de 61 comme défenseur stoppeur, ce qui le place au 6e rang de Ligue 2. Il obtient également 60 comme défenseur moderne, soit le 4e indice du championnat. Là encore, les données reposent sur cinq matchs et 100 minutes par rencontre.

Sa capacité à gagner ses duels défensifs, avec 93 % de réussite, confirme un profil fiable. Comme pour Naïr, ses statistiques mettent toutefois en évidence certaines limites dans l’utilisation du ballon. Il compte notamment peu de passes progressives, avec 23 au total, et manque encore d’allonge dans le jeu.

Des couloirs en quête de stabilité

Sur les couloirs, Kevin Pedro s’impose comme le meilleur arrière latéral de Ligue 2, avec un indice de 59/100. À seulement 20 ans, il affiche ces statistiques après cinq matchs, avec 96 minutes de moyenne par rencontre.

Son registre est avant tout défensif. Il affiche 89 % de duels défensifs gagnés, ainsi qu’un volume de 98 duels disputés. Des chiffres qui confirment son impact dans les phases défensives.

Maxime Bernauer, replacé en solution de dépannage à gauche, présente un profil différent. Ses qualités naturelles sont davantage orientées vers la construction. Il affiche un indice de 51 comme meneur de jeu en retrait, soit le 8e meilleur indice de Ligue 2. Il obtient également 50 comme latéral intérieur, ce qui le place au 10e rang. Il a par ailleurs inscrit un but en cinq matchs.

Sa qualité de construction est quasi parfaite, avec 100 % de réussite. Son apport dans le dernier geste reste toutefois plus limité, avec seulement 6 centres réussis. Ses résultats data sont également à nuancer en raison de la multitude de postes occupés. Une analyse sur une période plus longue, avec davantage de régularité à un même poste, permettra de mieux situer son profil.

Défensivement, le constat qui se dégage est assez clair. L’ASSE aligne un bloc statistiquement solide dans le combat et la couverture de zone. En revanche, la relance et la prise de risque vers l’avant constituent, le principal point faible commun à ces quatre profils.

C’est précisément à ce moment que le double pivot au milieu de terrain joue un rôle capital.

ASSE : Un milieu tout terrain

Devant eux, Áron Csongvai et Tamar Svetlin verrouillent le double pivot. Csongvai domine la catégorie des meneurs de jeu en retrait, avec un indice de 63/100.

Son activité dans la construction est particulièrement intéressante. Il affiche notamment 100 % de passes réceptionnées et un indice de 96 en passes en profondeur. Le revers de la médaille se situe dans le domaine défensif. Son volume de duels gagnés reste très faible, avec seulement 7 % de réussite. Avec un indice de 57, il est le 8e milieu récupérateur de L2.

Svetlin, lui, est le 2e meilleur récupérateur de Ligue 2, avec un indice de 63. Il est également 3e meneur de jeu en retrait, avec un indice de 60. Il touche énormément de ballons, avec un indice de 96 en passes réceptionnées. Il provoque également beaucoup de fautes, avec un indice de 86. Son apport dans le dribble est en revanche très anecdotique, avec seulement 14 % de réussite.

Ainsi, l’ASSE dispose de deux profils complémentaires parmi les tout meilleurs de Ligue 2 avec Csongvai et Svetlin. Chargé de la construction, et de la protection de l'axe défensif.

Le sujet Breum ou Davitashvili

C’est dans l’animation que la razzia statistique est la plus impressionnante. Jakob Breum, 22 ans, est le meilleur meneur de jeu de Ligue 2, avec un indice de 65/100. Malgré sa blessure, il totalise quatre matchs, avec 62 minutes de moyenne par apparition. Il a déjà inscrit deux buts et délivré deux passes décisives.

Sa finition est quasi parfaite. Il affiche un indice de 100 en buts hors penalty et de 92 en conversion but/tir. Son profil est clairement tourné vers l’offensive. Sa vitesse de pointe (17) et ses accélérations (17) apparaissent en revanche très faibles en comparaison. La data confirme finalement ce que l’on peut observer sur le terrain. Grâce à sa qualité technique, Breum représente une menace constante pour les défenses adverses.

Zuriko Davitashvili arrive juste derrière. Il présente un profil comparable dans la création. Il affiche un indice de 63 comme meneur de jeu, soit le 2e meilleur de Ligue 2. Il obtient également 56 comme meneur de jeu excentré, là encore au 2e rang du championnat.

Ombre du tableau, sa réussite dans le dernier geste reste toutefois perfectible, avec seulement 29 % de dribbles réussis. Son volume de passes clés (92) et sa capacité à provoquer des fautes (92) confirment néanmoins son influence dans l’impact.

Cardona dominant

Devant, Irvin Cardona écrase littéralement les indices de son secteur. À 29 ans, il est numéro 1 de Ligue 2 à la fois comme attaquant complet (65) et comme attaquant de pressing (64).

En cinq matchs, il dispute 83 minutes en moyenne par rencontre. Avec un bilan de quatre buts et quatre passes décisives. Ses statistiques dans la création dépassent celles de tous les autres joueurs de l’effectif. Il affiche notamment un indice de 100 en xA, 100 en passes clés et 92 en passes décisives.

Au classement général, toutes positions confondues, Cardona affiche donc le meilleur indice de domination de Ligue 2, avec 92/100.

Thierno Ballo incarne un profil radicalement différent. Il est le 3e ailier buteur de Ligue 2, avec un indice de 53. Le tout en seulement 71 minutes de moyenne sur cinq matchs. Il compte déjà quatre buts et une passe décisive.

Sa vitesse de pointe (92) et son volume de sprints (97) en font avant tout une arme d’impact. Son profil est davantage tourné vers la percussion que vers la création. Sa contribution dans les passes clés reste d’ailleurs très en retrait par rapport à celle de Cardona, avec un indice de 23.

De la concurrence devant

Augustine Boakye est le 1er meneur de jeu excentré de Ligue 2, avec un indice de 56. En cinq matchs et 83 minutes de moyenne par apparition, il compte deux buts et deux passes décisives. Il affiche également un indice de 89 dans les passes décisives.

Son volume de duels remportés reste toutefois très faible. Il ne totalise que 10 en duels offensifs disputés.

Joshua Duffus, lui, domine la catégorie des ailiers intérieurs, avec un indice de 55, soit le meilleur de Ligue 2. Il pointe également au 2e rang comme faux 9, avec un indice de 54.

Le secteur offensif stéphanois repose donc sur un joueur au-dessus du lot, Irvin Cardona. Derrière lui, trois profils complémentaires se montrent déjà décisifs.

Larsonneur en retrait du classement

En cinq matchs, Gautier Larsonneur affiche un indice de 46 comme gardien stoppeur. Il occupe ainsi la 10e place de Ligue 2. Comme gardien moderne, son indice tombe à 41, soit le 12e rang du championnat.

Il a encaissé quatre buts et affiche 40 % de clean-sheets. Son pourcentage d’arrêts, évalué à 58, se situe dans la moyenne basse du championnat.

Un constat qui interpelle forcément au regard du niveau statistique affiché par les joueurs qui évoluent devant lui. Larsonneur apparaît ainsi comme le seul véritable point de retrait dans cette photographie de l’effectif stéphanois.

L’ASSE domine la L2

Sur le classement général, toutes positions confondues, la domination verte se confirme. L’ASSE place cinq joueurs dans le top 10 de Ligue 2 : Sohaib Naïr, Irvin Cardona, Jakob Breum, Zuriko Davitashvili et Tamar Svetlin.

Une première photographie qui confirme, chiffres à l’appui, la profondeur et la qualité statistique de l’effectif stéphanois.