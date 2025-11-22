L’AS Saint-Etienne va retrouver le Stade Geoffroy Guichard après presque un mois sans avoir joué à domicile. Vainqueurs de Troyes (2-3), il y a deux semaines, les Verts ont pu réduire l’écart avec l’ESTAC, leader, avant la trêve internationale. L’ASSE veut confirmer ce succès face à Nancy ce samedi soir. Voici les XI joueurs choisis par Eirik Horneland pour entamer cette partie dans le Chaudron.

Tombeurs du leader troyen il y a deux semaines, les Verts abordent la réception de Nancy avec l’ambition d’enchaîner et confirmer leur retour en forme. La victoire obtenue dans l’Aube a relancé la dynamique stéphanoise et évité que Troyes ne creuse un écart difficile à combler. Ce match au stade Geoffroy-Guichard prendra donc des allures de confirmation pour les hommes d’Eirik Horneland, décidés à rester pleinement dans la course à la montée.

Quel 9 pour les Verts face à Nancy ?

Le coach norvégien pourra compter sur plusieurs retours après la dernière trêve internationale de l’année civile. En Coupe de France, il avait choisi de ménager Florian Tardieu, qui réintègre naturellement le groupe pour cette reprise du championnat. Maxime Bernauer et João Ferreira, tous deux touchés au genou avant le déplacement à Troyes, ont retrouvé une place dans le groupe.

À l’inverse, certaines absences pèsent encore à l'ASSE. Chico Lamba poursuit sa réathlétisation et devra faire preuve de patience avant de revenir. Lassana Traoré, qui avait récemment retrouvé les terrains, a rechuté et sera contraint de rester hors du groupe. Joshua Duffus, blessé à Troyes, est ménagé.

Du côté des internationaux, la semaine a permis à Horneland de récupérer progressivement tout son effectif. Stojkovic, Jaber, Davitashvili, Ben Old, Annan, ainsi que Dodote, Gadegbeku et El Jamali (tous trois avec les U19 français) sont rentrés sans encombre et devraient pouvoir postuler. Seule mauvaise nouvelle : Lucas Stassin, victime d’une douleur au mollet, est forfait pour la réception de Nancy.

La composition de l’ASSE