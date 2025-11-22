La 15ᵉ journée de Ligue 2 se poursuit ce samedi avec 3 rencontres au programme dont le match de l’ASSE face à Nancy qui aura lieu à 20 h dans le Chaudron. Avant cela, deux autres matchs étaient au programme en début d’après-midi. Voici le résumé d’Amiens - Guingamp et de Red Star - Clermont.

Amiens était à la peine avec une seule victoire depuis la 6ᵉ journée de Ligue 2. Les coéquipiers de Paul Bernardoni flirtait avec la zone rouge et comptaient le même nombre de points que l’ASNL, adversaire de l’ASSE ce soir. Les Picards souhaitaient se relancer face à Guingamp au Stade de la Licorne.

La course au podium de Ligue 2 bat son plein

Vainqueurs de l’ASSE, il y a trois semaines, le Red Star s’est emparé de la seconde place du championnat. Le club parisien réalise un très bon début de saison et voulait poursuivre sur cette lancée en recevant le CF63.

Ces dernières semaines ont été plus difficiles pour Clermont. Vainqueurs d’Amiens il y a deux semaines, les auvergnats se sont inclinés en Coupe de France le week-end dernier contre Blois. Clermont est le seul club de Ligue 2 à avoir été éliminé par un club évoluant dans une division inférieure lors du 7ᵉ tour. Un affront à laver.

Résumés des rencontres

Le Red Star peut souffler. Mené 2-1 jusqu’à la 86e minute, le club audonien a arraché un match nul précieux face à Clermont (2-2) grâce à une égalisation de Pierre Lemonnier. Un point sauvé in extremis après un doublé rapide de Kader Bamba (12’, 24’) qui avait renversé l’ouverture du score de Durand dès la 1re minute. Grâce à ce nul, le Red Star conserve la 2e place avec 28 points, à trois unités du leader Troyes.

Dans l’autre match de l’après-midi, Guingamp a s’est imposé sur la pelouse d’Amiens (1-2). T. Averlant avait ouvert la marque pour les Picards (19’), mais un doublé de Mafouta (28’ sur penalty, 33’) a offert la victoire aux Bretons. L’EAG grimpe à la 6e place avec 23 points, juste derrière Le Mans.

Classement en haut de tableau (après 15 journées) :

Troyes – 31 pts Red Star – 28 pts Saint-Étienne – 26 pts (1 match en moins) Montpellier – 24 pts (1 match en moins) Le Mans – 24 pts Guingamp – 23 pts

L’ASSE aura l’occasion de recoller à une longueur du Red Star ce soir face à Nancy !