Tarif unique à Geoffroy-Guichard : une ouverture populaire de l’ASSE en Coupe de France.

Une affiche locale qui place l’ASSE face à son propre territoire

L’ASSE accueillera Ecotay Moingt au Chaudron pour le 8e tour de Coupe de France. Un derby du Forez, rare, qui réveille les racines populaires du club. Le tarif unique fixé à 10€ change aussitôt la lecture du match. Le club ouvre grand les portes du stade et renforce son lien avec son territoire.

Pour le staff, cette affiche constitue une coupure utile au milieu d’un calendrier dense. Elle oblige à maintenir le groupe sous tension, même face à un adversaire hiérarchiquement très inférieur. L’enjeu est simple : éviter la rupture de rythme et profiter du contexte local pour entretenir une dynamique de jeu plus régulière.

Une billetterie pensée pour remplir, encadrer et maintenir la pression sportive

Avec un stade intégralement accessible à 10€, l’ASSE assume une stratégie : remplir le Chaudron, même pour un tour précoce de Coupe, et replacer ses joueurs dans une atmosphère familière.

Les abonnés 25-26, titulaires de l’option Club 12e Homme, sont invités. Leur présence garantit un noyau de supporters habitués, capable d’installer rapidement l’intensité sonore nécessaire pour pousser l’équipe. Les autres abonnés voient leur place pré-réservée quelques jours, ce qui balise la montée en charge du stade avant l’ouverture au grand public.

Les premiers jours de vente prioritaire permettront au club d’ajuster la communication et d’anticiper les flux en tribunes. L’objectif sportif est clair : donner à la rencontre un cadre digne d’un match de championnat, afin d’éviter les pièges classiques des entrées en Coupe.

Un Chaudron particulier : Kop Sud fermé, pression redistribuée

La fermeture du Kop Sud, conséquence des sanctions disciplinaires, crée une configuration singulière. Une rencontre populaire, un tarif volontairement bas… mais un Chaudron amputé d'un de ses cœurs sonores.

Pour les joueurs, l’impact est réel. Les abonnés du Kop Sud invités en balcon sud assurent une présence symbolique, mais l’ambiance restera différente.

Cette situation offre aussi au club une opportunité : tester la capacité des autres secteurs à porter l’équipe lors des soirs particuliers. La sanction sera totalement purgée grâce à ce match, ce qui permettra de retrouver un stade complet contre Bastia.

L’ASSE jouera donc ce 8e tour dans un Chaudron atypique, mais prêt à répondre présent.

Source : ASSE.fr