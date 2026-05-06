Ce mercredi, la commission de discipline a prononcé diffrérentes mesures et suspensions après les expulsions et autres évènements disciplinaires du week-end. En Ligue 2, un seul joueur a été expulsé samedi soir. Pour autant, d’autres joueurs, comme le milieu de l'ASSE, Augustine Boakye attendaient d’être officiellement fixés sur leur suspension. Les différentes décisions de ce mercredi 6 mai 2026.

Réduit à dix après l’expulsion de Baptiste Mouazan face à Dunkerque, le GF38 a joué 70 minutes en infériorité numérique. Le club isérois a pourtant réussi à aller prendre trois points et valider officiellement son maintien en Ligue 2. Malgré avoir passé plus de deux tiers du match à dix contre onze, Grenoble s’est imposé 1-0 grâce à un but de Diaby en fin de match.

Boakye suspendu avec l’ASSE

À Bastia, le 18 avril, Augustine Boakye avait écopé d’un carton jaune. Une sanction qui l’avait rapproché d’une suspension automatique. Finalement la commission de discipline était revenue sur cette décision. Le milieu ghanéen de l'ASSE avait alors vu son carton jaune être retiré.

Trois jours plus tard, l’ancien joueur de Wolfsberger a été averti face à Troyes et n’était plus qu’à un carton jaune d’une suspension.

Face à Rodez, ce week-end, Augustine Boakye a à nouveau été coupable d’une faute sanctionnée d’un carton. Le numéro 20 de l’ASSE a donc écopé de son cinquième avertissement depuis sa dernière suspension et était donc sanctionnable par la LFP.

Les décisions de la LFP de ce 6 mai

La commission de discipline de la LFP a statué sur différents dossiers ce mercredi. :

"LIGUE 1 MCDONALD’S

Deux matchs de suspension ferme

Saud ABDULHAMID (RC Lens)

Un match de suspension ferme

Mohamed-Amine SBAI (Angers SCO)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 12 mai 2026.

Melvin BARD (OGC Nice)

Lucas GOURNA-DOUATH (Havre AC)

Moustapha MBOW (Paris FC)

Brice SAMBA (Stade Rennais FC)

Ayumu SEKO (Havre AC)

LIGUE 2 BKT



Un match de suspension ferme

Khalil FAYAD (Montpellier Hérault SC)

Deux matchs de suspension ferme

Baptiste MOUAZAN (Grenoble Foot 38)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 12 mai 2026.

Augustine BOAKYE (AS Saint-Étienne)

Ahmed KASHI (Annecy FC)

Ababacar LO (Amiens SC)

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu lundi 11 mai 2026 à 18h00 (sous réserve, selon les événements disciplinaires de la J34 de Ligue 2 BKT)."