Timothée Maymon, journaliste sportif et supporter inconditionnel de l'ASSE a livré sa dernière chronique sur les ondes d'Activ Radio. Comme chaque semaine, le chroniqueur du Sainté Night Club n'a pas mâché ses mots après la défaite de l'AS Saint-Etienne sur la pelouse dunkerquoise.

Timothée Maymon après USLD - ASSE : « Quel match de merde. On a été lamentable. On se procure trois occasions contre Dunkerque...

Depuis le début de l'année, je dis qu'on a de la marge, que cette équipe de l'ASSE a de la marge. Techniquement, je disais qu'il y avait un potentiel supérieur aux autres équipes de Ligue 2. J'ai mainte fois expliqué que cette marge, il fallait la respecter, ne pas la prendre de haut en pensant que les matchs se gagneraient tout seuls. Mais en fait j'ai un doute : As-t-on réellement de la marge ? Y-a-t-il dans cette équipe des véritables joueurs qui ont le niveau pour évoluer en Ligue 1 ? Voire pour jouer le haut de tableau de Ligue 2 ? Niveau football, j'y crois. Dans la tête, j'y crois de moins en moins. J'ai l'impression que sur le plan intellectuel, sur le plan de la grinta, cette équipe est très loin d'être une équipe qui a de la marge. Et cette rencontre me met un sérieux doute. »

Horneland (ASSE) devient très inquiétant

Timothée Maymon après USLD - ASSE : « Pire, dans tout ça, Horneland a qualifié le match de bon après la rencontre au micro de beIN Sports. Il nous a raconté le match comme il le fait chaque samedi. Comme si nous n'avions pas vu. Se gargarisant de posséder la meilleure attaque du championnat. Un bilan offensif flatteur obtenu avec deux larges victoires face à Pau (6-0) et Rodez (4-0). Bravo à eux ! Des réponses ou une remise en cause de la part de l'entraineur de l'ASSE ? Jamais. Et même lorsque mes confrères le relancent sur le bilan, il explique que l'ASSE n'est ni à sa place, ni performante dans le jeu. Des pistes d'améliorations ? Des solutions ? Toujours pas. Franchement, ça devient très inquiétant. »

Source : Activ Radio