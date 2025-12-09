Ligue 2 : malgré une large victoire 4-0 face à Laval, le Stade de Reims a vu sa soirée ternie par des incidents impliquant des supporters. Un policier a été blessé.

Le Stade de Reims s’est largement imposé ce lundi soir face au Stade Lavallois (4-0) lors de la 16ᵉ journée de Ligue 2. Grâce à ce succès, les Rémois reprennent la 3ᵉ place au classement et reviennent à seulement un point de l’AS Saint-Étienne toujours deuxième de Ligue 2. Une victoire importante dans la lutte pour l’accession en Ligue 1. Mais au-delà du terrain, c’est un autre scénario qui s’est joué aux abords du stade Auguste-Delaune, où la soirée a pris une triste tournure.

Ligue 2 : Un envahissement de terrain à Reims

Alors que la rencontre venait de s’achever dans une ambiance festive pour les locaux, la situation a dégénéré. Selon les premières informations relayées par Le Parisien, un supporter rémois, présenté comme l’un des leaders du groupe des Ultrems, a tenté d’entrer sur la pelouse du stade. Une bagarre s'est alors déclenchée avec un stadier. Interpellé pour intrusion et violence après une altercation avec un stadier, il a rapidement été placé en garde à vue. Ces incidents lors du match de Ligue 2 ont surpris.

Ce premier incident a semblé mettre le feu aux poudres. Les choses ont empiré une fois les supporters sortis de l’enceinte.

Un policier blessé

Sur un parking à l’arrière du stade, plusieurs membres du groupe de supporters Ultrems auraient ciblé les forces de l’ordre à l’aide de mortiers d’artifice. Les policiers ont riposté pour disperser la foule. L’un d’eux a été touché à l’épaule par un tir. Cet incident violent, lié à un match de Ligue 2, a choqué de nombreuses personnes présentes.

Le policier blessé a été pris en charge à l’hôpital. Une enquête a été ouverte pour identifier les responsables et déterminer les circonstances exactes des faits. Le calme est revenu dans la matinée, mais les stigmates de la nuit restent dans les esprits.

Ces événements pourraient avoir des conséquences pour le Stade de Reims, tant sur le plan disciplinaire que sécuritaire, alors que le club lutte pour remonter en Ligue 1. Du côté des autorités, la réponse s’annonce ferme face à ces actes de violence. Des conséquences directes sur la Ligue 2. Peu probable. Les faits se sont déroulés en dehors de l'enceinte.

