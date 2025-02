L'ASSE a une nouvelle fois sombré ce week-end, concédant une lourde défaite face à Rennes. Si Timothée Maymon, journaliste pour L'Équipe TV et intervenant régulier dans le Sainté Night Club, avoue qu'il n'attendait rien de ce match, il espérait tout de même une prestation digne de ce nom.

"Je ne m'attendais ni à une victoire, ni à un nul, mais j'aurais aimé qu'on ne prenne pas une nouvelle claque," explique-t-il. Il met en avant une statistique accablante : depuis le début de la saison, l'ASSE a subi plusieurs lourdes défaites avec des écarts de trois, quatre voire huit buts.

Ce constat est d'autant plus préoccupant que l'équipe semble incapable de réagir face à ces humiliations successives. "Cela commence à faire beaucoup," concède Maymon, qui craint que ces résultats ne finissent par éroder la passion des supporters. Pourtant, les fidèles des Verts continuent de remplir Geoffroy-Guichard, preuve d'une ferveur toujours bien vivante. Mais combien de temps cela pourra-t-il durer si les performances ne s'améliorent pas ?

Un effectif de l'ASSE trop limité pour espérer mieux

Selon Maymon, cette spirale n'est pas qu'un accident de parcours, mais bien le reflet des lacunes de l'effectif stéphanois. "Avoir une philosophie de jeu, c'est un luxe que seules les équipes dotées de vrais joueurs de foot peuvent se permettre. Nous, on en a trois ou quatre, pas plus," assène-t-il sans détour. Il appelle ainsi l'entraîneur Eirik Horneland à adopter une approche pragmatique pour espérer un maintien en fin de saison. Le journaliste se dit prêt à laisser du temps au coach et à la direction une fois le maintien assuré, mais insiste sur l'urgence d'une adaptation tactique immédiate.

Le manque de qualité dans l'effectif ne date pas d'hier. Depuis plusieurs saisons, l'ASSE peine à recruter des joueurs capables de faire la différence. Les contraintes financières et les erreurs de gestion passées ont plongé le club dans une situation où il doit se contenter de bricoler avec des joueurs limités. "Ce n'est pas qu'une question d'entraîneur, c'est surtout un problème structurel," analyse Maymon. "On a besoin de renforts, de joueurs capables d'élever le niveau. Sans ça, le combat pour le maintien sera encore plus difficile."

Une Ligue 1 à deux vitesses

Maymon s'inquiète également de l'évolution du championnat de Ligue 1, qu'il estime de plus en plus clivé. Depuis le passage à 18 clubs et la redistribution des droits TV, le gouffre entre les équipes de tête et celles de bas de tableau s'accentue. "J'exclus le PSG, mais il y a sept à huit équipes qui vont dominer durablement, et un fossé se creuse avec des clubs comme nous, Le Havre ou encore Montpellier," prévient-il. Ce constat, confirmé par les résultats récents, place Saint-Étienne dans une posture très compliquée.

Cette inégalité croissante se ressent particulièrement dans la capacité des clubs à attirer des joueurs de qualité. Tandis que certaines équipes investissent massivement dans leur effectif, d'autres, comme l'ASSE, doivent se contenter de prêts ou de joueurs en fin de contrat. "Cela pose une vraie question sur l'avenir du football français," ajoute Maymon. "Comment espérer un championnat compétitif si seuls quelques clubs peuvent jouer les premiers rôles ?".

L'espoir et la passion toujours présents

Malgré cette analyse sombre, Maymon reste un supporter dans l'âme. Il avoue déjà se projeter sur le prochain match contre Angers, où il sera présent en tribunes. "C'est dire si le fait d'être supporter ne répond à aucune logique," conclut-il avec un sourire. Un optimisme qui, espérons-le, trouvera écho sur le terrain.

Car si l'ASSE traverse une période compliquée, son histoire et son public restent ses plus grands atouts. La pression des supporters pourrait pousser la direction à agir rapidement pour éviter le pire. "On a déjà connu des moments difficiles, mais Saint-Étienne a toujours su se relever. J'espère que ce sera encore le cas cette fois-ci," conclut Maymon.