L'ASSE recevait Boulogne pour le compte de la 21e journée de Ligue 2. Pour la dernière du coach Horneland, les Verts se sont inclinés 1-0 à domicile et s'offre leur septième défaite de la saison. Voici les tops et flops de la rencontre jouée ce samedi à 20h.

Les Verts étaient dans une reconquête avec leurs supporters après la défaite à Reims le week-end dernier. Il recevait Boulogne, promu cette saison. Malheureusement, ils ont créé la sensation avec un succès 0-1 dans le Chaudron. Les kops pleins. L’ambiance au rendez-vous. Tout avait un goût de soir de bascule pour Saint-Étienne. Mais c’est tout l’inverse qui s’est produit.

Dès la 8ᵉ minute, l’ASSE se fait surprendre : El Farissi s’engouffre côté droit et sert parfaitement Lecolier, arrivé en soutien, qui ouvre le score. Vingt minutes plus tard, João Ferreira, auteur d’un second carton jaune, laisse les siens à dix contre onze pour plus d’une heure. La pause arrive vite sans vraiment de grandes occasions côté Verts.

Une deuxième guère mieux

Les Verts reviennent de la mi-temps sous les sifflets. Et vont avoir une énorme occasion d’égaliser. Stassin dans la surface se retrouve seul face au gardien mais ne tire pas. Laissant Boulogne se dégager. Voilà la seule vraie opportunité verte. Score final : 0-1.

LES TOPS DE L’ASSE

Le public

Voilà le seul point positif du match. Le retour des kops pleins. Encore une fois le peuple vert a répondu présent et s'est montré à la hauteur avec une belle ambiance malgré une prestation délicate des joueurs. Malgré cela, les Stéphanois se sont tout de même inclinés.

LES FLOPS DE L’ASSE

João Ferreira

Le latéral droit stéphanois portugais a encore une fois réalisé un mauvais match. Cette fois il n’a même pas fait 90 minutes mais un peu moins de 30. La raison ? Un carton rouge qui a laissé les Verts à dix. Auteur d'une première faute de frustration, il est sanctionné sur la seconde pour excès d'engagement. Laissant ses coéquipiers à 10 pendant près d'une de jeu.

Un manque d’envie collectif

Les Stéphanois ont sombré collectivement ce samedi soir. En manque d’inspiration, battus dans le jeu, les Verts ont eu beaucoup de difficultés. En difficulté tactiquement avec une équipe très décousue, le staff stéphanois n'a jamais trouvé la solution pour déséquilibrer le bloc de Boulogne. C’est un naufrage collectif contre Boulogne ce week-end.

La mauvaise dynamique

Le bilan est sans appel sur les six derniers matchs de Ligue 2. Trois défaites, deux nuls, une victoire. En d'autres termes, cinq points pris sur dix-huit possibles. Le deuxième revers consécutif ce samedi soir contre US Boulogne. C’est sans aucun doute un nouveau match à oublier pour le Forez. Prochain match samedi prochain contre Montpellier à Geoffroy-Guichard à 20h avec un nouveau staff.

Quentin Verchère