Formé à l’ASSE, Léo Pétrot a disputé 99 matchs en professionnel avec les Verts. Non prolongé l’été dernier malgré le souhait d’Eirik Horneland, il poursuit aujourd’hui sa carrière en Espagne avec Elche. Il s'est distingué ce mercredi soir.

Durant trois saisons, Léo Pétrot a été un cadre régulier de l’AS Saint-Étienne (ASSE). Aligné à 99 reprises sous le maillot vert, le défenseur formé à l'Étrat a su imposer sa rigueur et sa fiabilité dans une équipe en reconstruction. Pourtant, l’aventure a pris fin l’été dernier. Malgré l’intérêt d’Eirik Horneland pour le conserver, le club n’a pas proposé de prolongation au joueur de 28 ans.

Libre, le natif de Firminy a choisi de tenter une nouvelle aventure. Il s’est engagé avec Elche, promu en Liga cette saison. Un pari audacieux pour celui qui n’avait jamais quitté la France depuis le début de sa carrière professionnelle.

Elche, une bonne surprise de la saison en Liga

Léo Pétrot s’est rapidement fait une place dans l’effectif espagnol. Avec 24 apparitions toutes compétitions confondues, dont 6 titularisations, il s’impose comme un remplaçant fiable. Elche réalise une saison solide et inattendue : actuellement 9e du championnat, le club andalou impressionne pour un promu.

Le défenseur gauche a su profiter des opportunités pour se montrer. Notamment lors de la Coupe du Roi, où il a marqué un but contre le Betis Séville, d’un tir du pied droit. Un geste rare pour ce gaucher, qui a permis à Elche d’ouvrir le score, avant de s’incliner 2-1. Une performance remarquée malgré l’élimination.

Pétrot (ex-ASSE) veut gagner sa place

Ce but en Coupe d’Espagne pourrait marquer un tournant. S’il n’est pas un titulaire régulier, Léo Pétrot a marqué des points. Sa solidité défensive, sa capacité à s’adapter à un nouveau championnat et son professionnalisme plaisent en interne.

Avec Elche désormais libéré de toute compétition annexe, le club va pouvoir se concentrer sur le championnat. Et pour Léo Pétrot, l’objectif est clair : augmenter son temps de jeu, bousculer la hiérarchie et s’imposer durablement dans l’effectif.

Source : ASSEStats