L’ASSE a disputé un match amical contre Auxerre ce samedi midi, conclu sur un score de parité (1-1). Une rencontre marquée par deux choix forts d’Eirik Horneland, à une semaine d’un rendez-vous important en Ligue 2 BKT.

L’AS Saint-Étienne poursuivait sa préparation ce samedi à l’occasion d’un match amical face à l’AJ Auxerre. Une rencontre disputée à 12h et conclue sur un score nul (1-1). Irvin Cardona a ouvert le score pour les Verts avant l’égalisation de Sekou Mara. Au-delà du résultat, sans réel enjeu comptable, cette opposition a surtout permis d’observer les choix forts opérés par Eirik Horneland.

Le technicien norvégien a aligné un onze de départ très proche de ce qui pourrait débuter à Clermont. Larsonneur était dans les buts, avec Pedro, Chico, Nadé et Old en défense. Le milieu était composé de Jaber, Tardieu et El Jamali, tandis que Boakye, Stassin et Cardona animaient l’attaque. Une composition révélatrice à une semaine de la reprise officielle.

Horneland confirme sa confiance en Nadir El Jamali

Premier enseignement majeur de cette rencontre, la titularisation de Nadir El Jamali dans l’entrejeu stéphanois. L’international U19 français a été préféré à Igor Miladinovic et Aimen Moueffek, un choix assumé par Eirik Horneland. Positionné aux côtés de Jaber et Tardieu, le jeune Stéphanois a livré une prestation convaincante. Disponible, juste techniquement et discipliné tactiquement, El Jamali a surtout été décisif.

C’est lui qui délivre la passe décisive sur l’ouverture du score d’Irvin Cardona, illustrant sa capacité à se projeter et à jouer vers l’avant. Repositionné sur un côté en seconde période, il a disputé l’intégralité de la rencontre. Un signal fort envoyé par le staff, d’autant plus marquant que Zuriko Davitashvili était absent de la feuille de match. À ce stade, El Jamali semble avoir gagné du crédit dans la hiérarchie du milieu stéphanois.

ASSE : Kevin Pedro, un choix fort sur le couloir droit

Autre décision notable de la part d’Horneland, la titularisation de Kevin Pedro au poste de latéral droit. Habituellement utilisé en défense centrale cette saison, le Stéphanois a été préféré à Dennis Appiah dans le couloir. Un pari tactique assumé par le coach norvégien, qui cherchait sans doute plus de solidité défensive. Pedro a répondu présent avec une prestation sérieuse et appliquée. Bien positionné, propre dans ses interventions et impliqué dans les duels, il a livré une copie rassurante. À l’heure de jeu, après la sortie de Lamba, il a retrouvé l’axe de la défense sans perdre en efficacité. Il aurait même pu offrir la victoire aux Verts sur un corner frappé par Old, sa reprise passant de peu à côté du but. Un détail, mais révélateur de son apport global.

À une semaine de la réception de Clermont, ces deux choix forts prennent tout leur sens. L’ASSE se prépare pour un rendez-vous important ce samedi à 20h55 au stade Geoffroy-Guichard, dans le cadre de la 19e journée de Ligue 2 BKT. Ce sera la première rencontre à domicile de l’année 2026. Eirik Horneland affine ses options et n’hésite pas à redistribuer les cartes avant un match déjà déterminant pour la suite de la saison.