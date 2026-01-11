Après le match amical entre l’ASSE et l’AJ Auxerre, conclu sur un score de parité (1-1), Christophe Pélissier a livré une réaction mesurée et lucide dans L'Yonne. L’entraîneur auxerrois a souligné le sérieux de ses joueurs face à une équipe stéphanoise qu’il estime être “de leur niveau”.

L’AS Saint-Étienne et l’AJ Auxerre se sont quittés dos à dos ce samedi lors d’une rencontre de préparation disputée dans un bon rythme. Irvin Cardona a ouvert le score pour les Verts avant que Sékou Mara n’égalise dans la foulée. Un résultat secondaire pour Christophe Pélissier, davantage focalisé sur le contenu et les enseignements tirés de cette opposition estivale.

Le technicien bourguignon s’est montré globalement satisfait de la prestation de son groupe. Il a insisté sur le sérieux affiché, tout en rappelant le contexte particulier de la préparation. Comme souvent à cette période, tout n’est pas encore parfaitement en place. Mais l’essentiel était ailleurs. Ce match a permis à plusieurs joueurs de retrouver du rythme, à des jeunes d’engranger du temps de jeu, et à une recrue de disputer ses premières minutes sous le maillot auxerrois.

Pélissier a également évoqué les ajustements tactiques opérés en cours de rencontre. Auxerre a notamment dû s’adapter dans son positionnement sur les sorties de balle face au pressing stéphanois. Une fois ce point réglé, l’AJA a réussi à mieux ressortir les ballons et à faire reculer l’intensité adverse.

La réaction de Pélissier après ASSE – Auxerre

Dans son analyse, Christophe Pélissier n’a pas hésité à souligner la qualité de l’adversaire. Un discours qui ne manquera pas de flatter les supporters de l’ASSE. « Saint-Étienne, en étant là où ils sont, c’est de notre niveau, on le voit bien », a-t-il confié après la rencontre. Avant d’ajouter : « On a affronté une très belle équipe. »

Un constat intéressant à l’approche de la reprise, alors que les Verts poursuivent leur montée en puissance sous la direction d’Eirik Horneland. Le pressing, l’intensité et l’engagement affichés ont visiblement marqué l’entraîneur auxerrois, même si celui-ci a noté une baisse de pression après les ajustements tactiques de son équipe.

Comme souvent lors des matches amicaux, l’arbitrage et le score final sont restés au second plan. Pélissier a toutefois glissé, avec un sourire, qu’un penalty non sifflé en faveur de l’AJA en fin de match avait « fait rire tout le monde ». Sans polémique. « Mais ce n’est pas du tout le plus important », a-t-il immédiatement relativisé.

Un match riche en enseignements

Du côté stéphanois, ce nul permet de continuer à construire dans la continuité. Le but d’Irvin Cardona confirme sa montée en puissance, tandis que l’égalisation de Sékou Mara rappelle la qualité offensive de l’AJA. Mais au-delà des buts, c’est surtout l’image collective laissée par les Verts qui retient l’attention.

Face à une équipe d’Auxerre solide et bien organisée, l’ASSE a montré de l’intensité et une vraie volonté de presser haut. Des principes chers à Horneland, déjà visibles à ce stade de la préparation. Même si tout n’est pas encore parfaitement huilé, les signaux envoyés sont positifs.

Être reconnu comme un adversaire de niveau par un entraîneur expérimenté de Ligue 1 reste un indicateur intéressant. Et même si le score reste anecdotique, ce type de match permet d’avancer, de tester et d’ajuster avant les échéances officielles.