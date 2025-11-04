En clôture de la J13 de Ligue 2, Pau et l'ESTAC, deux concurrents de l'ASSE se sont neutralisés ce lundi soir. Anthony Briançon, ancien capitaine des Verts, s'est exprimé au micro de BeIN Sports au coup de sifflet final.

Pau avait tout pour rebondir après deux revers marquants. Le FC Pau venait de s'incliner 0-3 face à Dunkerque et 6-0 face à l'ASSE à Geoffroy-Guichard. Les hommes de Nicolas Usai avaient à cœur de rebondir rapidement devant leurs supporters.

Un scénario favorable aux Palois

Le scénario semblait pourtant parfait avec l'expulsion du meilleur buteur de Ligue 2 Bentayeb. Laissant les troyens en infériorité numérique dès la 17ᵉ minute. Bien qu'en menant au score, Pau s'est fait égaliser par Diop à l'heure de jeu. Un match rythmé où les deux équipes auront bataillé pour obtenir un résultat favorable. Ce point du nul n'arrange personne si ce n'est les concurrents directs comme l'ASSE. Anthony Briançon s'est exprimé après la rencontre.

Des regrets pour Briançon

Anthony Briançon, FC Pau : "Il y a des regrets. Au-delà de la supériorité numérique (Bentayeb expulsé), on fait une bonne première période. Le réflexe lorsqu'on est à 11 contre 10, c'est de s'endormir. Les 15 premières minutes de la seconde période, on est revenu en terrain conquis, et ce n'est pas bon puisqu'on jouait contre une très bonne équipe. L'ESTAC a d'énormes qualités. On est déçu, mais on prend un point. On stoppe l'hémorragie après les deux gifles qu'on venait de prendre (dont la dernière face à l'ASSE, 6-0)."

Pau dans le doute ?

Anthony Briançon, FC Pau : "Peut-être qu'un doute s'est installé après les deux matchs précédents. Mais nous avons eu quelques occasions. Le gardien adverse fait de super arrêts. C'est comme ça. On a encore joué une superbe équipe. Même si on doit s'imposer en étant un de plus."

Pau se déplacera à Guingamp ce vendredi pour une autre rencontre face à un concurrent potentiel pour le Top 5.

Source : BeIN Sport