L'ASSE se rend à Lyon ce week-end pour disputer le très attendu derby. Après deux ans d'absence, les deux rivaux de toujours se retrouvent pour un match que tous les supporters attendent avec impatience. Présent en conférence de presse, Pierre Sage (OL) a répondu aux questions des journalistes. Extraits.

"Il y a de l'impatience après deux ans sans derby" (Pierre Sage avant OL-ASSE)

Pierre Sage : « Oui, j’ai été "vacciné" très tôt pour le derby. D’abord en tant que spectateur, puis en tant qu’éducateur à l’académie. J’ai suivi tous les matchs, chaque saison, y compris ceux de l’académie. Ce match est crucial pour notre club et pour notre ville. Nous serons les dignes représentants de toute cette communauté. »

« Pour moi, il y a deux aspects essentiels : la stratégie et l’émotion. Si on parvient à combiner les deux, on peut accomplir de grandes choses. En plus, nous jouerons devant notre public, avec une ferveur populaire et un soutien exceptionnel. L’émotion doit être positive et ne pas paralyser les joueurs ; elle doit être une source de force, d’énergie, de cohésion et de solidarité. Il faut que nous soyons plus que 11 joueurs sur le terrain : c’est tout un peuple qui en affronte un autre avec l’ambition de réaliser un grand match et de marquer autant que possible. »

Sur l’impatience de rejouer le derby : « Oui, il y a de l’impatience. Cela fait deux ans qu’il n’a pas eu lieu. C’est toujours un match particulier, un rendez-vous que l’on repère très vite sur le calendrier de la saison. Cette impatience est une bonne chose, mais il ne faudra pas jouer le match ni avant, ni après. Elle doit rester constructive, une source de force et d’énergie. »

"Tout le monde se met rapidement en mode derby"

« Tout le monde se met rapidement en "mode derby". L’objectif est de canaliser toute cette énergie positive pour aborder le match de la meilleure manière possible, avec rigueur et sens tactique. Comme je l’ai dit, il nous faudra allier intelligence et énergie. »

Sur les nouveaux joueurs de l'OL qui n’ont jamais vécu le derby : « Oui, certains n’ont pas encore vécu cette expérience, mais je pense que tout le monde a bien compris l’attente qui les entoure. Ils devront assumer leur rôle et être les dignes représentants de notre club. Ils devront répondre aux attentes. C’est un match vital car il influence l’humeur pendant au moins un semestre ! »

Son attachement personnel au derby : « J’ai hâte de jouer tous les matchs, mais celui-ci particulièrement, car cela fait maintenant 26 ans que je vis à Lyon. C’est donc devenu une partie importante de ma vie. »