À deux jours du choc face à l’AS Saint-Étienne, Clermont enregistre un nouveau mouvement dans son effectif. Le défenseur Josué Mwimba Isala s’engage en Crète avec le PAE Chania.

Comme révélé par le journaliste Marc Mechenoua, Josué Mwimba Isala va quitter le Clermont Foot dans les prochaines heures. Le défenseur congolais de 23 ans s’apprête à rejoindre le PAE Chania, en deuxième division grecque. Libre de tout contrat, il signera un bail de deux saisons. Clermont conserve toutefois un pourcentage à la revente dans l’opération.

Un joueur sans temps de jeu cette saison

Arrivé dans l’effectif clermontois mais jamais apparu cette saison en Ligue 2, Mwimba Isala n’entrait pas dans les plans de Gregory Proment. Son départ ne bouleverse donc pas directement les options défensives des Auvergnats pour la réception de l’ASSE. Néanmoins, il confirme la volonté du club de dégraisser un effectif déjà touché par plusieurs absences et incertitudes.

Clermont toujours diminué avant l’ASSE

Ce départ intervient dans un contexte délicat. Clermont doit déjà composer sans son buteur Famara Diedhiou (forfait quasi certain) et pourrait également devoir se passer de l’expérimenté Henri Saivet, incertain. Dans ce contexte, Proment doit jongler avec un effectif limité pour affronter l’ASSE, leader de Ligue 2 et attendu à Montpied samedi soir dans un stade à guichets fermés.

Un nouveau départ qui illustre les turbulences clermontoises en ce début de saison, à quelques heures d’un rendez-vous déjà crucial.

Ce départ s'ajoute à celui d'Andy Pelmard. Pour rappel, le défenseur polyvalent a quitté l'Auvergne ce début de semaine pour s'engager en Pologne. Un coup dur pour Clermont qui pourrait également perdre Maximiliano Caudriez. Le défenseur belge, cadre de la défense pourrait lui aussi quitter Clermont. Le CF63 doit a tout prix dégraisser un effectif où la masse salariale pèse lourd. La crise des droits TV laisse des traces. A suivre.

Source : Marc Mechenoua