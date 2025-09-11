La blessure d’Aïmen Moueffek tombe au plus mauvais moment pour l’ASSE. Touché aux ischios-jambiers face à Grenoble, le milieu stéphanois sera absent contre Clermont mais pas que, compliquant la tâche d’Eirik Horneland dans un secteur déjà fragilisé.

Samedi soir (20h), l’AS Saint-Étienne se déplace à Clermont avec une certitude : il faudra composer sans Aïmen Moueffek. Sorti à la pause contre Grenoble (1-1), le milieu de terrain formé au club souffre d’une lésion aux ischios-jambiers. Selon Le Progrès, son entraîneur, Eirik Horneland, a confirmé ce jeudi en conférence de presse que le joueur serait absent « jusqu’à la prochaine trêve internationale d’octobre ». Un coup dur pour l’ASSE, tant le numéro 29 s’était imposé comme un élément clé depuis plusieurs semaines.

Moueffek, un cadre déjà irremplaçable

Aïmen Moueffek n’a que 24 ans, mais il est déjà l’un des hommes de base du milieu stéphanois. Par sa justesse technique, son volume de jeu et son agressivité positive, il apportait un équilibre précieux à l’entrejeu des Verts. Cette blessure tombe au pire moment, alors que l’ASSE enchaîne les rencontres cruciales dans sa lutte pour retrouver la Ligue 1.

Son absence met en lumière la dépendance de l’équipe à son profil et surtout la justesse au poste de milieu de terrain de l'effectif. Face à Grenoble, son remplacement à la mi-temps s’est ressenti dans la maîtrise collective. Le staff devra désormais trouver d’autres solutions pour compenser cette perte.

Horneland face à un casse-tête au milieu

« Ça va être compliqué de composer un milieu de terrain », a reconnu Horneland avec les incertitudes de Tardieu et Jaber. L’entraîneur norvégien doit jongler avec un effectif limité, où les options fiables se comptent sur les doigts d’une main. L’absence de Moueffek s’ajoute aux incertitudes physiques d’autres joueurs du secteur, rendant la tâche encore plus ardue.

Des alternatives existent, mais elles comportent chacune des risques. El Jamali, Luan Gadegbeku, Igor Miladinovic. Horneland devra donc trouver la bonne formule pour maintenir la solidité de son bloc.

Clermont, premier test sans Moueffek

Le déplacement à Clermont, samedi, fera office de test grandeur nature. Sans Moueffek, l’ASSE doit prouver qu’elle peut rester compétitive et solide dans l’entrejeu. La trêve d’octobre marquera peut-être son retour, mais d’ici là, les Verts devront survivre à un calendrier chargé de 5 rencontres.

Ce coup dur vient rappeler l’importance de la profondeur d’effectif dans une saison longue et exigeante. Si Saint-Étienne veut tenir ses ambitions, il faudra espérer un rétablissement rapide de son milieu, tout en trouvant des solutions provisoires pour ne pas perdre de terrain.