Recruté pour mettre un terme aux difficultés chroniques de l'ASSE au poste de latéral gauche, Ebenezer Annan incarnait l'un des investissements les plus importants de l'été 2025. Douze mois plus tard, le constat est sans appel. En perte de confiance, écarté de la rotation et désormais devancé par Nathan Kasia, un défenseur central de 17 ans, le Ghanéen symbolise l'un des principaux échecs du recrutement stéphanois de la saison passée.

L'histoire d'Ebenezer Annan à Saint-Étienne ressemble à celle d'un pari qui n'a jamais trouvé sa traduction sur le terrain. Lorsque Kilmer Sports valide son arrivée en provenance de l'Étoile Rouge de Belgrade contre près de 2,5 millions d'euros, bonus compris, le recrutement paraît cohérent. Les données sont flatteuses. Le Ghanéen affiche une excellente réussite dans les duels, une vraie capacité à éliminer balle au pied et une qualité de relance qui correspond parfaitement au jeu de possession voulu à l'époque. Ses limites sont connues, notamment dans son placement défensif et le jeu aérien, mais elles semblent compensées par son potentiel. International ghanéen, passé par la Serie A puis la Super Liga serbe, Annan présente le profil d'un joueur capable de s'installer durablement sur le côté gauche d'une défense qui cherche un titulaire depuis plusieurs saisons.

Un déclassement progressif devenu difficile à ignorer pour Annan

La réalité du terrain va pourtant rapidement contredire les projections. Malgré 19 apparitions et 1 334 minutes disputées sous Eirik Horneland notamment, Ebenezer Annan ne parvient jamais à convaincre pleinement. Ses qualités offensives apparaissent par séquences, mais elles sont trop souvent effacées par des difficultés de placement, un manque de maîtrise défensive et une irrégularité qui fragilise son statut. Dès l'arrivée de Philippe Montanier en janvier, la tendance s'inverse. L'entraîneur choisit de repositionner Ben Old au poste de latéral gauche plutôt que de poursuivre avec le Ghanéen. Ce choix est révélateur. Ben Old n'est pas un spécialiste du poste. Il découvre même les exigences du couloir défensif. Pourtant, sa discipline tactique, son volume de course et sa fiabilité finissent par convaincre le staff.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

L'été 2026 devait offrir une nouvelle opportunité à Annan avec l'arrivée de Ian Cathro. Les premières semaines de préparation racontent pourtant une autre histoire. Face au Servette FC, le technicien écossais effectue un choix qui n'est pas passé inaperçu. Au moment de modifier son couloir gauche, il ne fait pas appel au joueur recruté un an plus tôt. Il préfère lancer Nathan Kasia.

Le choix de Cathro envoie un message fort

À première vue, cette décision peut surprendre. Nathan Kasia n'est pas un latéral gauche. À 17 ans, le Stéphanois est un défenseur central gaucher considéré comme l'un des plus grands espoirs du centre de formation. Patron de la défense des U18 en Coupe Gambardella, où il s'était notamment illustré par sa qualité de relance, il a confirmé sa progression avec des convocations régulières en équipe de France U17. Son profil moderne, sa vitesse, sa lecture du jeu et son calme dans la première relance expliquent pourquoi le staff le considère déjà comme un joueur capable de répondre à des exigences supérieures pouvant le mener à apparaître dans le groupe pro.

Son entrée face au Servette dépasse donc le simple cadre d'un essai estival. Elle traduit une hiérarchie du moment. Ian Cathro a préféré adapter un défenseur central à un poste qui n'est pas le sien plutôt que de donner du temps de jeu à un spécialiste recruté à prix d'or douze mois plus tôt. Cela ressemble à un camouflet pour une cellule de recrutement qui s'est lourdement trompée en se laissant bercer par la data.

Un poste toujours en chantier malgré un investissement conséquent

Cette situation souligne également l'échec plus global de l'ASSE sur le flanc gauche de sa défense. Depuis plusieurs saisons, le club multiplie les solutions sans parvenir à installer un titulaire durable. Après les difficultés rencontrées par plusieurs profils, le recrutement d'Ebenezer Annan devait mettre un terme à cette instabilité. Un an plus tard, les dirigeants recherchent pourtant toujours un latéral gauche capable de s'imposer.

Ben Old continue d'assurer l'intérim avec sérieux, mais son avenir ne semble pas s'écrire exclusivement à ce poste, ni même peut-être à l'ASSE à terme. La cellule de recrutement travaille activement sur plusieurs pistes afin de renforcer ce secteur de jeu. Dans ce contexte, l'avenir d'Ebenezer Annan paraît de plus en plus incertain. Son déclassement sportif, ajouté à la volonté du club d'alléger son effectif, pourrait ouvrir la porte à un départ dès cet été.

À l'inverse, Nathan Kasia poursuit une ascension qui confirme les espoirs placés en lui. Même si son avenir se dessine naturellement dans l'axe de la défense, sa polyvalence et la confiance que lui accorde déjà Ian Cathro témoignent de la place grandissante qu'il occupe dans le projet sportif stéphanois. Un an après avoir été présenté comme la solution au poste de latéral gauche, Ebenezer Annan voit désormais un défenseur central de 17 ans lui fermer la porte. Sans doute le symbole le plus parlant de son recul dans la hiérarchie des Verts.