Giflée à Bastia puis par Troyes dans le Chaudron, l'ASSE s'est tirée une balle dans le pied en vue de la montée directe en Ligue 1. Avec cinq buts encaissés en deux matches, elle a aussi flingué son goal average dans sa lutte avec Le Mans FC.

Avec le printemps, le soleil et le ciel bleu sont revenus au-dessus du Forez. Les fleurs ont commencé à fleurir et dans le Chaudron, l'espoir d'une remontée en Ligue 1 est revenu avec l'arrivée à la tête de l'ASSE de Philippe Montanier. Au départ d'Eirik Horneland, les Verts étaient décrochés. Avec l'ancien entraîneur de Toulouse, les Stéphanois, cinquièmes à son arrivée avec trois points d'avance seulement sur le dixième (Pau), ont retrouvé les hauteurs du classement.

L'ASSE s'est sabordée comme une grande

Au prix d'une série de sept succès et deux nuls entre la 22e et la 30e journée, ils ont pris la deuxième place, avec trois points d'avance sur Le Mans, un de retard sur Troyes. Surtout, avec 17 buts marqués et quatre encaissés, ils avaient fait passer leur différence de buts de +9 à +22. Face aux +16 des Manceaux, ce goal average offrait à l'ASSE un avantage certain. Or, en deux journées, les Verts ont tout perdu. En Corse, l'équipe de Montanier a sombré à Bastia (2-0), lanterne rouge de Ligue 2 et contre qui les Stéphanois n'ont pris qu'un point sur six possibles cette saison.

Un premier coup d'arrêt puis un second, sept jours plus tard. Dans un Geoffroy-Guichard des très grands soirs, le club du Forez a sombré face à Troyes (0-3). Une gifle totale dans ce qui aurait dû être un choc pour le titre de champion et un bilan plus que négatif face aux deux extrêmes du classement. Cinq buts encaissés, aucun marqué et une ASSE éjectée du top 2 par Le Mans, qui compte un point d'avance à deux journées de la fin. Aussi, les Stéphanois ont perdu leur différence de but positive, avec des Manceaux revenus à +17, comme les Verts.

De quoi ajouter un peu plus de pression aux joueurs de Montanier. Et ce n'est pas ce déplacement à Rodez, meilleure équipe d'Europe en 2026, qui donnera du baume au coeur des Stéphanois. À moins, qu'enfin, ces derniers face preuve d'orgueil pour ne pas se faire marcher dessus.