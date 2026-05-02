Ce samedi (20h), L’ASSE va voyager dans l'Aveyron, pour défier Rodez, lors de la 33ᵉ journée de Ligue 2. Avant ce match, Gautier Larsonneur a évoqué son rôle de capitaine. Le gardien stéphanois ne mache pas ses mots. Extraits.

Gautier Larsonneur (Capitaine de l’ASSE) : “Avec les anciens, avec 2-3 cadres du vestiaire, on a pas peur de hausser le ton, de parfois en venir aux mains, parce que c'est important dans un vestiaire de se dire les choses et d'essayer de faire avancer le groupe, parce que je pense que ce qui doit primer, c'est pas la personne ou l'individualité. Notre rôle avec d'autres cadres, c'est de savoir comment l'équipe se portera mieux le week-end. S'il faut rentrer dans la gueule d'un gars ou lui dire ses vérités, on essaie de le faire. Et même entre nous, les cadres, si des fois on sent qu'il y en a un qui n'a pas fait le nécessaire ou que moi je n'ai pas fait, on essaie aussi de s'accompagner là-dessus parce que tout le monde est perfectible."

"Ça fait quatre coachs qui passent, c'est le troisième qui me laisse capitaine"

Gautier Larsonneur (Capitaine de l’ASSE) : “Ça fait trois ans et demi que je suis à Saint-Etienne, ça fait presque trois ans que je suis capitaine. Je n'aime pas spécialement être avec la presse. Mon rôle, c'est vraiment d'être dans le vestiaire. Vous savez, quand on est le premier à arriver à l'entraînement, quand on bosse énormément, déjà ça… Les actes aussi comptent. Aujourd'hui, j'ai plus de 300 matchs en professionnel à 29 ans, donc il y a des choses qui sont factuelles. Je n'invente rien."

Larsonneur justifie son rôle de capitaine de l'ASSE

Gautier Larsonneur (Capitaine de l’ASSE) : "Ça fait quatre coachs qui passent, c'est le troisième qui me laisse capitaine. J'ai aussi certaines valeurs qui correspondent à l'identité du club. Parfois, bien évidemment, on aimerait faire plus, faire mieux. C'est des paroles, mais c'est aussi beaucoup d'actes, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas parler si tu n'es pas crédible sur le terrain, et inversement. La performance permet d'avoir une crédibilité dans la parole et l'expérience que tu as au fur et à mesure des années vécues, que ce soit à Saint-Etienne ou dans les autres clubs. Donc oui, ça se matérialise parfois. "