Lors de la photo officielle du club, Ian Cathro a pris quelques instants pour évoquer les infrastructures de l'ASSE et le développement du projet stéphanois. L'occasion aussi, de façon plus inattendue, d'aborder le sujet du Ballon d'Or.

Interrogé sur ses impressions après avoir croisé les joueuses de l'AS Saint-Étienne et leur entraîneur lors de la séance photo, Ian Cathro a reconnu ne pas avoir eu l'occasion d'échanger longuement avec elles. « Pour être honnête, lors de la photo officielle du club, on a eu vraiment beaucoup de photos à faire. Je n'ai pas vraiment eu le temps de discuter avec les joueuses de l'AS Saint-Étienne ou leur entraîneur », a-t-il expliqué.

Le technicien écossais a néanmoins tenu à souligner ce qu'il perçoit de la trajectoire du club dans son ensemble. « Ce que je sais, ce que je sens et ce que je peux voir ici quand je regarde nos installations, c'est que le club a la chance de profiter de vrais investissements pour le développement de ses infrastructures, pour préparer le futur », a-t-il détaillé, avant de se montrer optimiste pour la suite : « Je pense vraiment que d'ici peu, vous aurez des belles choses à écrire, des belles choses à commenter ».

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Fidèle à la philosophie qu'il défend depuis son arrivée à L'Etrat, Cathro a de nouveau insisté sur la nécessité de tourner la page des saisons précédentes, quitte à surprendre son auditoire. « Peut-être que mon attitude vous paraît étrange, vous avez le droit de le penser, mais je pense vraiment qu'il faut oublier les dernières années, les déceptions que vous avez rencontrées et essayer d'affronter, de vivre le moment présent pour ce qu'il est », a-t-il affirmé, dans la continuité du discours de sérénité qu'il tient depuis le début de la saison.

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Le Ballon d'Or, une question à laquelle il ne s'attarde pas

Sur un tout autre registre, l'entraîneur stéphanois a également été interrogé sur le Ballon d'Or. Sa réponse est restée sobre, sans esquiver totalement le sujet. « Je n'ai pas d'avis. Cette saison nous ne sommes pas concernés, mais j'espère que cette situation changera dans les prochaines années, parce qu'en cinq ans, beaucoup de choses peuvent arriver », a-t-il glissé, laissant entrevoir une ambition à moyen terme pour le club stéphanois.