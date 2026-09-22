Première victoire en Seconde Ligue à Bourges (0-3). Un succès large, mais surtout très abouti dans son contenu. Des choix de Yannick Chandioux à son coaching en seconde période, les Vertes ont livré leur prestation la plus complète depuis le début du championnat.

Il aura fallu trois journées. Rejointes tardivement à Thonon puis face au Mans, les Stéphanoises avaient besoin de débloquer leur compteur. Elles ont fait bien davantage à Bourges.

Dès les premières minutes, l’ASSE étouffe complètement son adversaire. Le double pivot Rachel Corboz-Faustine Bataillard impose son rythme, les récupérations sont hautes et Bourges ne parvient presque jamais à sortir proprement de son camp. Agathe Felden, préférée à Mathilde Kack en charnière, récompense rapidement ce temps fort en ouvrant le score sur corner.

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Yannick Chandioux résumait parfaitement ce début de match : « On a eu 20-30 minutes de maîtrise pendant lesquelles on n’arrive pas à tuer le match. »

Car c’est bien le seul regret de cette première période. L’ASSE domine largement, mais ne parvient pas à faire le break.

Les choix de Chandioux récompensés

Cette première victoire porte largement la marque de l’entraîneur stéphanois.

Felden répond présente aux côtés de Ninon Blanchard, tandis que le replacement de Sarah Cambot plus bas sur le terrain apporte énormément. Devant, Dona Scannapieco réussit sa première titularisation depuis son retour de blessure. Disponible, généreuse dans ses appels et toujours capable d’attaquer la profondeur, l’attaquante pense même inscrire le deuxième but avant d’être signalée hors-jeu.

Sur les côtés, Lorna Chicha Douvier réalise une première période de très haut niveau. Sa capacité à trouver les espaces et à accélérer le jeu permet à l’ASSE de constamment déséquilibrer le bloc Berruyer. Inna Hlushchenko impressionne, elle aussi, par sa palette technique, ses changements de rythme et sa faculté à créer des différences balle au pied. Au milieu, Corboz et Bataillard règnent. Derrière, l’ASSE ne laisse presque rien passer.

Mais Yannick Chandioux le sait : « Contre ce genre d’équipes, il faut marquer plus vite et bonifier nos temps forts. »

Les Vertes savent enfin souffrir

La rencontre change ensuite de physionomie. Bourges hausse le ton, joue davantage en transitions et oblige progressivement l’ASSE à reculer.

« On subit ensuite et on a moins la maîtrise du ballon, ce qui donne des situations à l’adversaire », reconnaît Chandioux.

Les Berruyères poussent et touchent même les montants. Mais contrairement aux deux premières journées, les Vertes ne craquent pas. Elles traversent leur temps faible sans encaisser et conservent leur avantage.

C’est alors que Chandioux intervient. L’entrée de Mathilde Kack permet de passer à cinq derrière et de sécuriser davantage la surface. Pourtant, l’ASSE ne se contente pas de défendre.

Un banc qui finit le travail

Les entrées de Tyler Isgrig et Jana Žufánková donnent immédiatement un nouvel élan offensif. Sur un contre, les deux combinent et la Tchèque inscrit son premier but en Vert pour offrir enfin le break.

Quelques minutes plus tard, Sarah Cambot termine une nouvelle transition et porte le score à 3-0. Elle passe même tout près du doublé et du 4-0 dans les derniers instants.

« On marque le deuxième but au bon moment, puis le troisième pour sceller notre victoire », souligne Chandioux.

Le score peut sembler sévère pour Bourges, mais il récompense surtout une équipe stéphanoise qui a su jouer plusieurs matchs dans le même match. Dominer, subir, résister puis punir.

Une charnière convaincante, un double pivot impérial, des offensives inspirées et un banc décisif, Chandioux a obtenu des réponses presque partout.

Les Vertes ont surtout et enfin réussi ce qui leur avait tant manqué jusque-là, c’est-à-dire ne pas céder lorsque l’adversaire pousse et tuer la rencontre quand l’occasion se présente. Une première victoire qui peut compter bien au-delà des trois points.

Source : ASSE.