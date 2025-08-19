L'été est pour le moment agité dans le Forez. Options d'achat levées, plusieurs recrues (Jaber, Lamba, Ferreira, etc) et dégraissage important : l'ASSE s'est sérieusement activée sur le marché des transferts. Ce qui permet aux hommes d'Eirik Horneland de réaliser un début de saison intéressant, avec deux copies prometteuses dans le jeu face à Laval (3-3) et surtout Rodez (4-0). Quelques mouvements pourraient toutefois encore intervenir, aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées.

Si plusieurs dossiers n'ont pas encore été tranchés, la situation de Gautier Larsonneur est elle très claire. Comme évoqué sur le site la semaine dernière, l'ASSE est tombée d'accord avec son gardien pour une prolongation de contrat. Reste désormais à savoir si l'ancien brestois étendra son bail jusqu'en 2028 ou jusqu'en 2029. Larsonneur, auteur d'un bon match face à Rodez, sera en tout cas le numéro 1 dans les cages stéphanoises cette saison, devant Brice Maubleu et Noa Delacroix.

Plusieurs départs à prévoir ?

Au niveau des départs, Batubinsika et Maçon sont toujours poussés vers la sortie. Le premier cité a eu des touches en Turquie et dans les pays du Golfe, mais n'est pas intéressé par ces destinations. Son avenir pourrait éventuellement s'écrire en Grèce ou en Israël. De son côté, Maçon paye sa visite médicale ratée au Servette FC et aura des difficultés à trouver un nouveau projet.

Comme Stassin et Davitashvili, Pierre Ekwah ne veut pas évoluer à l'ASSE en Ligue 2. Mais à la différence de ses deux coéquipiers, le milieu de terrain dont l'option d'achat a été levée n'est pas présent aux séances d'entraînement. Son retour pourrait n'intervenir qu'une fois le mercato clos. Toujours au milieu, Benjamin Bouchouari est susceptible de quitter le Forez dans les prochains jours. Si la piste Trabzonspor n'est plus d'actualité, l'international marocain est le plan B du PAOK Salonique. La piste prioritaire se nomme Christos Zafeiris mais semble se compliquer ces dernières heures. Ce qui pousse le club grec a intensifié les discussions pour le milieu stéphanois.

Le dossier Cheikh Fall fait également l'objet de discussions ces derniers jours. Le milieu de terrain de l'équipe réserve, déjà apparu quatre fois avec les professionnels, plaît à plusieurs formations de Ligue 2. Ces clubs sont intéressés afin de récupérer le sénégalais contre un pourcentage à la revente. Mais Fall a ses partisans au Centre sportif Robert-Herbin. Certains ne comprennent pas qu'il ne soit pas du tout dans les plans de l'équipe première pour le moment. De quoi empêcher un départ d'ici le 1er septembre ? C'est une possibilité, à l'heure où les Verts aimeraient se renforcer au milieu de terrain.

L'ASSE temporise après avoir beaucoup dépensé

Kilmer Sports a déjà dépensé plus de 25 M€ cet été, un record dans l'antichambre de l'élite du football français. Les manques prioritaires ayant déjà été comblés, l'urgence n'est plus là et l'ASSE calme donc le jeu au niveau des arrivées, comme rapporté la semaine dernière. Des ajustements pourraient tout de même intervenir en cas de départs ou d'opportunités de marché. Le club prospecte notamment au milieu de terrain, aussi bien pour une sentinelle qu'un profil créateur. Des noms sont aussi surveillés pour le flanc gauche de la défense. Des mouvements restent donc possibles mais l'effectif ne doit pas être déséquilibré.

Enfin, la piste Moutaz Neffati (IFK Norrköping) a fait parler hier. Le latéral droit intéresserait l'ASSE. Contacté par nos soins, l'entourage du joueur est catégorique et dément la moindre discussion avec Saint-Etienne. Ce qui semble plutôt logique au vu des recrutements récents de Joao Ferreira et de Strahinja Stojkovic. Avec le Serbe, certes prévu dans un premier temps pour la réserve, le Portugais mais aussi Dennis Appiah, Eirik Horneland a déjà de quoi faire.

