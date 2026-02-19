La victoire obtenue au Roudourou face à Guingamp (2-1) a permis à l’AS Saint-Étienne de grimper sur le podium et de confirmer la dynamique enclenchée depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Mais avant la réception de Laval, vendredi à Geoffroy-Guichard, petit point sur les risques de suspension qui pèsent sur les joueurs de l'ASSE.

Si les joueurs ayant déjà atteint ou dépassé le seuil des cinq cartons jaunes ne sont pas concernés à court terme, d'autres approchent ce seuil. En Ligue 2, une suspension automatique intervient tous les cinq avertissements. Ainsi, un joueur qui totalise cinq cartons doit purger son match de suspension et repart ensuite dans un nouveau cycle. Il ne se trouve donc plus sous menace immédiate.

Dans l’effectif stéphanois, aucun joueur n'est exposé avant Laval. Irvin Cardona n'a écopé que son troisième avertissement de la saison ce samedi en Bretagne. Avec lui, Annan, Ferreira et Tardieu affichent chacun trois cartons également. Ils ne sont pas en danger immédiat, mais sont dans l'antichambre de la rencontre qui les exposera à une suspension. Deux avertissements supplémentaires les placeraient à leur tour sous pression. Toutefois, Ferreira est blessé pour plusieurs semaines. Quant à Annan et Tardieu, ils sont moins utilisés ces derniers temps. De quoi nuancer le risque d'absence les concernant.

L'ASSE parmi les équipes les plus fair-play de Ligue 2 !

Plus loin encore, plusieurs joueurs disposent d’une marge confortable avec deux cartons (Moueffek, Stassin, Nadé, Miladinovic, Old, Larsonneur) ou un seul avertissement (Pedro, Davitashvili, Appiah, Lamba, Bernauer). À ce stade, pas de risque pour ces joueurs.

À l’approche d’un match qui pourrait consolider la place des Verts sur le podium, la discipline va inévitablement jouer un rôle pour toutes les équipes. Toutefois, et c'est à souligner, l'ASSE ne fait pas partie des mauvais élèves cette saison. Malgré les cartons rouges de Bernauer, Miladinovic et Ferreira, les Verts ont un bilan très honorable qui les place à la 4ème position du classement du fair-play...