L'AS Saint-Étienne ne chôme pas sur le plan du recrutement. Selon les dernières informations, les Verts avaient un observateur en déplacement en Norvège ce samedi pour suivre la rencontre Sarpsborg – Tromsø IL. La cible : Alexander Warneryd, milieu gauche suédois de 20 ans, auteur du seul but du match. Un profil méconnu en France.

Alexander Warneryd, qui est-il ?

Né le 21 août 2005 à Stockholm, Alexander Warneryd est un milieu gauche polyvalent capable d'évoluer également dans le couloir droit. Formé en Suède à Norrby, il a rejoint Tromsø IL en août 2025 pour 750 000 euros en provenance de Västerås SK, après avoir progressé dans les divisions suédoises.

Suédois de naissance mais également de nationalité thaïlandaise, il compte deux sélections avec la Suède U20. À 1,74 m, il n'impressionne pas par le gabarit, mais c'est son profil technique et sa capacité à progresser balle au pied qui retiennent l'attention. Sa valeur marchande est actuellement estimée à 1,1 million d'euros selon Sofascore, en progression depuis son arrivée en Norvège.

Une saison 2026 prometteuse avec Tromsø, leader de l'Eliteserien

Le timing de la visite stéphanoise n'est pas anodin. Tromsø IL réalise un début de saison 2026 intéressant en Eliteserien, avec 5 victoires et 1 nul en 6 journées, soit 16 points et la première place du championnat norvégien. Une équipe en grande forme, dans laquelle Warneryd s'épanouit.

Face à Sarpsborg, il a inscrit le seul but de la rencontre, confirmant une dynamique individuelle positive. Ses notes Sofascore sur ses derniers matchs oscillent entre 6.6 et 7.9, avec une note de 7.8 justement lors de ce match décisif face à Sarpsborg. Des performances régulières qui ont visiblement tapé dans l'œil des recruteurs stéphanois.

Un profil à faible coût pour renforcer le milieu des Verts

Ce qui rend ce dossier intéressant pour l'ASSE, c'est le rapport qualité-prix. Avec une valeur marchande de 1,1 million d'euros et un contrat courant jusqu'en décembre 2029, Tromsø est en position de force pour négocier mais le joueur reste accessible financièrement pour un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 ambitieux.

Pour l'ASSE, qui cherche à se renforcer, s'attacher les services d'un milieu gauche de 20 ans avec un potentiel de progression et un coût maîtrisé correspond parfaitement à la politique de recrutement des Verts ces dernières saisons.

Le dossier en est visiblement à ses prémices. Affaire à suivre.

Alexander Warneryd en images

Source : Transfermarkt, Sofascore