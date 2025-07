Pour son premier match de préparation, les coéquipiers de Flo Tardieu affrontaient le club de Victor Petit, l'étoile Carouge FC (D2 Suisse). Les Verts se sont imposés 3-1. À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Carouge jouée à Andrézieux, l'entraîneur stéphanois Horneland a donné sa réaction. Voici ses mots.

Après une première demi-heure marquée par la blessure de Djylian N'Guessan, ce sont les suisses qui vont ouvrir la marque. Juste avant la pause, sur une belle action collective, Boakye sert Ben Old qui marque d'une belle frappe croisée du pied droit. 1-1 à la pause ! À la reprise, malgré quelques changements, les Verts vont accélérer et marquer deux buts d'un coup. C'est d'abord Lamine Fomba, d'une merveille de frappe pied gauche qui permet aux Verts de passer devant avant que Zuriko marque le troisième but. Une belle victoire !

"La seule mauvaise nouvelle, c’est la blessure de Djylian N’Guessan. En dehors de ça et de ce but encaissé, je suis satisfait." (Eirik Horneland après le match ASSE-Carouge)

"Il y a toujours beaucoup d’axes d’amélioration. Physiquement, je nous ai trouvés dans le rythme pour une reprise. Je suis moins satisfait par le but encaissé mais on a laissé peu d'occasions à notre adversaire. De notre côté, nous nous sommes procurés une dizaine d’occasions. Je pense qu’on aurait pu marquer plus de buts. On a également pu mettre plusieurs joueurs du centre de formation sur le terrain et ils ont fait du bon boulot. La seule mauvaise nouvelle, c’est la blessure de Djylian N’Guessan. En dehors de ça et de ce but encaissé, je suis satisfait."

"On a repris l’entraînement tôt après quatre semaines de pause pour que les joueurs soient prêts. Jusqu’ici, je suis satisfait de notre préparation. Le stage au Chambon-sur-Lignon s’est bien passé. Je suis content de l’atmosphère dans le groupe, du travail du groupe et de l’implication du staff. Gagner ce premier match de préparation est important pour un groupe qui a beaucoup perdu la saison dernière. S'imposer doit devenir une habitude."