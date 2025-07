L’ASSE continue sa préparation estivale du côté du Chambon-sur-Lignon. Un stage intense placé sous le signe du renouveau, avec le coach norvégien Eirik Horneland. Au micro d’EVECT, Florian Tardieu, milieu de terrain expérimenté des Verts, a dressé un premier bilan de cette reprise. Entre travail physique exigeant, dynamique de groupe et objectifs élevés, le numéro 10 stéphanois n’élude aucun sujet.

Si les jambes sont lourdes, le sourire est là. Car le groupe stéphanois a visiblement adhéré au projet proposé par le nouveau staff. « Ça bosse dur, comme vous avez pu le constater ce matin. Hier, on a également eu une grosse séance, aujourd'hui une très grosse. Je pense que demain ça va redescendre un peu pour préparer le match de samedi », explique Tardieu, visiblement satisfait de l’intensité mise en place.

Un rythme soutenu mais bien dosé, qui laisse aux joueurs le temps de souffler : « On travaille très dur le matin, mais on a nos après-midis de libre. Personnellement, je préfère ce fonctionnement-là. »

L'ASSE prête à relever le défi

Pas question d’arriver en reprise avec des kilos en trop ou une condition approximative. Pendant les vacances, chaque joueur a dû suivre un programme précis, avec un test d’effort à transmettre au staff. « Tout le monde était dans les temps, c’est bon signe. Ça montre qu’on est prêts à bosser cette année, et c’est ce qu’il faut pour faire un bon championnat. »

La descente en Ligue 2 a laissé des traces, mais aussi une volonté claire de rebondir immédiatement. « Il faut avaler la pilule, c’était dur pour ceux qui étaient là. Maintenant, il faut remettre le club à sa place. On a un groupe pour remonter, et c’est clairement l’objectif. »

Des cadres mobilisés, des jeunes intégrés

Tardieu fait partie des tauliers du vestiaire de l'ASSE. Avec des joueurs comme Dennis Appiah, Gautier Larsonneur ou Brice Maubleu, il s'efforce de guider les plus jeunes. « On essaie de les accompagner. Pour certains, c’est leur première préparation avec les pros. Ils vont faire des erreurs, c’est normal, mais on sera là pour les pousser, les faire progresser. »

Le rôle de cadre ne s’arrête pas au terrain, mais Tardieu reste clair sur ses priorités : « Je suis surtout là pour les aider sur le placement, sur ce que demande le coach. Le mercato, ce n’est pas encore mon domaine. »

Un nouveau staff très présent à l'ASSE

Ce début de stage marque aussi l’entrée en fonction du nouveau staff technique, qui n’a pas tardé à imposer son style. « Ce que je trouve bien, c’est qu’on est vraiment suivis à chaque séance. Avant, quand il y avait trois ou quatre membres du staff, on pouvait parfois lever un peu le pied. Là, dès que tu relâches un peu, tu es tout de suite repris. »

Une rigueur bienvenue, dans une période où l’ASSE ne peut plus se permettre le moindre relâchement.

Ce n’est pas la première fois que Tardieu pose ses valises au Chambon-sur-Lignon, et il apprécie les conditions : « L’hôtel est top, le cadre magnifique, et le terrain est de grande qualité. On mange bien, et les gens sont sympas. C’est un endroit parfait pour une bonne préparation. »

Un premier test ce week-end

L'ASSE disputera son premier match amical samedi. L’occasion de valider les premiers enseignements du stage. Tardieu ne cache pas son envie : « Je suis un compétiteur. Même en amical, j’ai envie de gagner. Ce match va nous permettre de poursuivre le travail physique et de régler certains détails. »

Dans un climat studieux et volontaire, Saint-Étienne trace sa route vers une saison charnière. Florian Tardieu, lui, incarne cette envie de redonner au club le rang qu’il mérite. Travail, exigence et cohésion : les fondations du rebond sont en train d’être posées.