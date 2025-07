Pour son premier match de préparation, les coéquipiers de Irvin Cardona affrontaient le club de l'étoile Carouge FC (D2 Suisse). Les Verts se sont imposés 3-1 grâce à des buts de Old, Fomba et Davitashvili. À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Carouge jouée à Andrézieux, l'attaquant stéphanois a donné sa réaction. Voici ses mots tirés du Progrès.

Irvin Cardona (Attaquant de l'ASSE) : "De bonnes sensations, ça fait du bien de reprendre les matchs, car cela faisait plus d’un mois qu’on n’avait pas joué. Gagner aussi, ça fait toujours du bien, même si ce sont des matchs de préparation. C’est bon pour la confiance et les automatismes."

Un temps de jeu conséquent pour lui : "Oui, mais on a repris il y a déjà deux semaines et on travaille bien. Malheureusement, on a Djylian (Nguessan) qui s’est blessé à l’ischio. J’espère que ce n’est rien de grave, mais du coup il fallait qu’un joueur enchaîne. Je me sens bien, on a bien travaillé cette semaine au Chambon. Oui, il y avait une bonne ambiance avec beaucoup de jeunes joueurs. Ils se sont bien adaptés, ils ont bien travaillé, c’est très bien pour tout le monde. Que ce soit pour les plus jeunes ou les plus anciens, c’est important d’avoir cette cohésion et d’avancer ensemble."

L'importance de commencer la saison à Sainté : "Oui, c’est important, même si je sais déjà comment on va jouer. Je connais la tactique qu’on va mettre en place, mais c’est essentiel de créer ces automatismes-là et de travailler tous les jours à l’entraînement avec les joueurs avec qui je vais évoluer cette saison."

"Lucas (Stassin), c’est un très bon joueur. On verra ce que l’avenir lui réserve." (Cardona interrogé sur le cas Stassin à l'ASSE)

Des connexions avec Lucas Stassin : "Oui, il y a des connexions avec beaucoup de joueurs déjà présents la saison dernière. Lucas (Stassin), c’est un très bon joueur. On verra ce que l’avenir lui réserve. Je m’entends très bien avec lui. On verra ce qu’il va se passer, mais en tout cas, je lui souhaite le meilleur — il le sait."

Son impression sur les jeunes : "On les connaît, puisque la plupart s’entraînaient déjà avec nous la saison dernière. On les connaît bien, ils ont bien travaillé, et il faut qu’ils continuent comme ça."

L’intégration de Jaber : "Il s’est bien intégré, même s’il est un peu timide. On essaie de le mettre à l’aise pour qu’il s’intègre — c’est super important. C’est un joueur qui va jouer avec nous toute la saison. Il faut qu’on le mette dans le cocon avec nous et qu’on avance tous ensemble."

L’état d’esprit sur les matchs de préparation : "On est des compétiteurs, donc forcément, on avait à cœur de gagner ce match et de remporter le plus de matchs possible en prépa pour bien lancer notre saison. On essaie de tout mettre en œuvre pour que ça se passe comme ça. Aujourd’hui, on a tenté de mettre en place notre tactique. On a fait de très bonnes choses, d’autres un peu moins bonnes. On va certainement y travailler dès lundi. Il faut avancer, se servir de ces matchs-là pour corriger et gommer les petites erreurs, afin qu’elles ne se reproduisent pas."