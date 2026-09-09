Sans surprise pour qui suit l'ASSE cette saison, mais la confirmation vient cette fois de la Data : trois des meilleurs joueurs de Ligue 2 selon Data'Scout portent le maillot vert. Décryptage d'une razzia statistique qui colle parfaitement à la razzia comptable.

Cinq victoires en cinq matchs, une avance déjà confortable au classement, et désormais une reconnaissance chiffrée : selon Data'Scout, trois des meilleurs joueurs du championnat de Ligue 2 sur ce début de saison évoluent tous à Saint-Étienne. Sohaib Naïr, Irvin Cardona et Jakob Breum trustent le podium, une razzia qui en dit long sur la profondeur du collectif stéphanois.

Sohaib Naïr, deuxième meilleur défenseur athlétique du championnat

Avec un indice de performance de 69 dans le rôle de défenseur athlétique, Sohaib Naïr se classe parmi les toutes meilleures individualités du championnat à son poste. Le radar de performance du défenseur central de 24 ans impressionne particulièrement dans le domaine aérien : 93e centile aux duels aériens disputés, 93e centile de duels aériens gagnés, et une précision de passes qui culmine à 100. Un profil complet, capable de sécuriser sa surface autant que de participer proprement à la relance, comme en témoigne son 74 en passes réceptionnées. Seul Drouhin faisait mieux en ce début de saison mais Annecy a accepté de le transférer.

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Les seules limites de son profil se situent dans le registre offensif, avec seulement 27 en courses progressives et un modeste 5 sur les critères purement offensifs, mais rien d'anormal pour un défenseur central taillé avant tout pour détruire le jeu adverse. Contrat courant jusqu'en 2030, valeur marchande estimée à 1,5 million d'euros : Naïr coche toutes les cases d'un profil promis à un bel avenir. Il est tout simplement le mieux noté au global sur la Ligue 2. Recrutement réussi pour l'ASSE.

ASSE : Irvin Cardona, l'attaquant complet qui écrase tous les curseurs en Ligue 2

Impossible de passer à côté du radar d'Irvin Cardona, tout simplement impressionnant sur la quasi-totalité des critères mesurés. L'attaquant de 29 ans affiche un 100 en xA et un 100 en passes vers la surface, deux données qui confirment sa capacité à faire briller ses coéquipiers autant qu'à se montrer décisif lui-même. Sur le plan de la finition pure, il culmine à 97 en différentiel buts-xG et 84 en buts inscrits, un ratio d'efficacité rarement observé à ce niveau du championnat.

Le seul point faible identifiable dans ce profil quasiment parfait reste les duels offensifs gagnés, à 19, un chiffre étonnamment bas pour un attaquant aussi prolifique, sans doute lié à un registre de jeu qui privilégie l'appel et la finition. Avec un indice de performance de 65 dans le rôle d'attaquant complet et une valeur marchande de 1,5 million d'euros, Cardona confirme qu'il traverse peut-être la meilleure période de sa carrière sous le maillot vert. Meilleur attaquant de Ligue 2.

Jakob Breum, le jeune meneur de jeu qui explose déjà les standards

Dernier nom de ce trio stéphanois, Jakob Breum, seulement 22 ans, affiche lui aussi un indice de performance de 65 dans son rôle de meneur de jeu à l'ASSE. S'il a moins joué que les deux premiers, le radar du Danois révèle une palette technique déjà très aboutie : 100 en buts inscrits, 100 en passes pénétrantes et 100 en courses progressives, des chiffres qui traduisent une influence offensive considérable sur le jeu stéphanois malgré un temps de jeu encore limité (247 minutes disputées).

Sous contrat jusqu'en 2030 et déjà valorisé à 9 millions d'euros, la plus haute valeur marchande de ce trio, Breum incarne clairement un profil d'avenir pour le club, avec une marge de progression défensive identifiable (seulement 13 en actions défensives) qui n'entache en rien son statut de pépite offensive du groupe.

ASSE : Une razzia qui confirme la profondeur du collectif vert

Voir trois joueurs d'un même club trôner ainsi dans les meilleurs profils statistiques du championnat n'a rien d'un hasard. Cela confirme, chiffres à l'appui, que la razzia stéphanoise en Ligue 2 ne repose pas sur un ou deux individus exceptionnels, mais bien sur un collectif où plusieurs joueurs affichent simultanément des niveaux de performance parmi les meilleurs de la division. De quoi rassurer un peu plus les supporters stéphanois sur la capacité de ce groupe à tenir la distance sur l'ensemble de la saison, portée par une profondeur d'effectif qui, statistiques à l'appui, n'a clairement rien à envier à personne en Ligue 2. L'ASSE peut se frotter les mains et continuer sur sa lancée.