Reçu cinq sur cinq pour l'ASSE. Face à Montpellier, les Verts se sont imposés en patrons pour préserver leur invincibilité. Irvin Cardona a salué en zone mixte la bonne gestion des siens. Dans des propos relayés par Ici Saint-Étienne Loire.

Toujours invaincus en ce début de saison, les Stéphanois poursuivent leur gros début de saison.

Face à Montpellier, l'ASSE s'est imposée après un premier acte laborieux. Dos à dos jusqu'à la quarantième minute de jeu, Maxime Bernauer a fait sauter le verrou d'une reprise de volée réflexe (1-0, 40e), avant de voir ses coéquipiers concéder l'égalisation avant la pause (1-1, 46e).

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Mais l'ASSE n'a pas abdiqué pour autant. D'une frappe lourde, Augustine Boakye a redonné l'avantage aux siens au retour des vestiaires (2-1, 50e). Joshua Duffus s'est ensuite chargé de plier le match d'un tir imparable (3-1).

Une satisfaction pour Irvin Cardona. "La série continue, c'est une bonne chose. (...) Aujourd'hui, on a joué contre une bonne équipe de Montpellier, mais on a su rester calmes, même dans la difficulté, pour faire basculer la rencontre."

Un déclic tactique à l'ASSE après la pause ?

Partis forts, les Verts ont buté sur des Montpelliérains morts de faim en première mi-temps. "On a un peu perdu la possession et on a été mis en difficulté", souligne le Stéphanois. Mais au retour des vestiaires, l'ASSE a montré un tout autre visage. "On a été plus posés avec le ballon et on s'est créé plus d'occasions. On a réussi à marquer trois buts et à remporter ce match."

Ian Cathro notamment a contribué à ce retour en force. "Il nous a dit de ne pas paniquer, d'être plus calmes, de jouer plus ensemble et d'accélérer le jeu", raconte l'attaquant stéphanois. "C'est ce qu'on n'a pas manqué de faire en deuxième période."

La réalisation de Joshua Duffus découle directement d'un coup tactique. Lancé par une touche de Ben Old, le Jamaïcain a concrétisé une combinaison rodée à l'entraînement. "On a beaucoup travaillé les touches cette semaine, puisqu'on a pris un but en contre la semaine dernière sur une touche, explique Irvin Cardona. On voit que ça porte ses fruits, il faut que ça continue dans le temps."

Cardona rassuré pour Joshua Duffus

Le succès de l'ASSE restera marqué par l'inspiration de Maxime Bernauer, venu débloquer la situation d'une volée parfaite au second poteau. "C'est un très beau but", confie Irvin Cardona, pas surpris de la réussite de son coéquipier. "Il les tente souvent à l'entraînement. Il s'amuse à la fin des séances à faire des volées. Je le vois tout seul, alors j'essaie de le mettre dans les meilleures conditions pour que le ballon arrive de façon assez molle."

Outre le geste de Bernauer, la soirée a également été marquée par la libération de Joshua Duffus. "Duffus inscrit un but magnifique lui aussi, et je suis content pour lui parce qu'il a eu des moments un peu difficiles où il était en manque de réussite. J'espère que ça va lui redonner de la confiance."

"On n'attendait que ça depuis un moment"

Le choc a aussi vibré au rythme du retour tant attendu des kops. "On n'attendait que ça depuis un moment", avoue l'attaquant de l'ASSE, porté par un peu plus de 39 000 supporters stéphanois pendant 90 minutes.

Une source de motivation supplémentaire pour les recrues estivales. "Même les nouveaux joueurs étaient super excités à l'idée de jouer devant un stade plein. J'espère que ça ne va pas s'arrêter et que les supporters vont rester avec nous tout au long de la saison, parce qu'on en a besoin."

Une communion retrouvée qu'il faudra désormais exporter loin du Chaudron le week-end prochain à Dunkerque.