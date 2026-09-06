Toujours invaincus, les Stéphanois sont venus à bout du MHSC ce samedi au terme d'une rencontre sous haute tension (3-1). Un succès acquis au mental sous la houlette de la méthode Cathro. Dans des propos relayés par Ici Saint-Étienne Loire.

La victoire est acquise pour les Verts, mais non sans difficulté. Pendant quarante minutes, la pression adverse a neutralisé les incursions stéphanoises. Mais la lumière est venue de Bernauer qui, servi au second poteau, a trompé Ngapandouetnbu d'une reprise somptueuse (1-0, 41e).

Coupés dans leur élan par une interruption de jeu, les Stéphanois ont toutefois concédé l'égalisation juste avant la pause (1-1, 45e+1). Loin de se laisser abattre, Augustine Boakye a repris les commandes. D'une frappe lourde armée aux abords de la surface, le Ghanéen a propulsé la balle au fond des filets (2-1, 50e).

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Affaire conclue par Joshua Duffus qui, 20 minutes plus tard, a déclenché une frappe surpuissante pour nettoyer la lucarne adverse.

L'ASSE s'est heurtée au piège héraultais

Si le début de match semblait prometteur, les Verts ont rapidement subi l'impact adverse. "Nous avons eu un bon rythme. Mais Montpellier a réussi à nous poser des problèmes. On a un peu perdu notre rythme, le jeu est devenu plus lent", analyse Ian Cathro.

La Paillade a notamment fait la différence dans l'intensité. "Montpellier est venu avec l'envie d'être agressif et d'imposer son défi physique, ce qui a provoqué beaucoup d'arrêts de jeu. C'est sûrement l'une des raisons qui ont ralenti notre jeu et qui nous ont enlevé de l'énergie pour mieux presser. Ce sont des choses auxquelles on doit faire face."

Le coaching gagnant de Cathro

Touchés à la mi-temps, "les joueurs étaient un peu déçus d'avoir concédé cette égalisation", confie Ian Cathro.

Mais le technicien écossais a su corriger le tir à la pause pour inverser la vapeur. "Il était très important de démarrer la seconde période en réfléchissant moins et en jouant plus, en se faisant confiance. Les joueurs ont fait un travail formidable. Ils ont joué avec beaucoup plus de liberté, d'intensité et de spontanéité. On avait vraiment besoin de se relâcher, et c'est ce qui a donné cette très belle deuxième mi-temps."

Leader de Ligue 2, mais la tête sur les épaules

Installée au sommet du championnat, l'ASSE caracole en tête avec cinq points d'avance sur son premier poursuivant, Annecy (10 points).

Mais pas question de s'enflammer pour Ian Cathro, qui n'oublie pas que la saison est encore longue. "Nous ne sommes qu'au mois de septembre. Accorder trop d'importance au classement aujourd'hui, c'est une perte de temps. Si je suis si content pour les joueurs, c'est aussi parce que je leur en demande beaucoup au quotidien. Je leur impose énormément de travail et d'exigence parce qu'on cherche à faire les choses parfaitement."