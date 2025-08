Après 2 défaites consécutives, l’ASSE se devait de s’imposer en Sardaigne pour faire le plein de confiance. A 1 semaine de l’ouverture du championnat, les Verts se rendaient à Cagliari pour clore leur préparation estivale. Resumé de la rencontre

Pour l’ASSE, cette rencontre face à Cagliari représente bien plus qu’un amical. Elle intervient en conclusion de la préparation estivale, à une semaine de la reprise du championnat de Ligue 2 BKT. Ce match, disputé dans un contexte prestigieux, est l’occasion pour Horneland de jauger la progression de son groupe. Les Verts avaient l’occasion de remporter le trophée Luigi Riva, créé en hommage à la légende du club sarde.

Il offrira aussi aux joueurs un cadre international stimulant et une motivation supplémentaire. Jouer pour remporter un trophée, même symbolique, face à un adversaire de Serie A, confère à cette affiche une importance sportive réelle. La saison des Verts commence donc sous le signe de l’histoire, de l’ambition, et d’un hommage qui honore autant le passé que l’avenir.

Le résumé de la rencontre ASSE-Cagliari

Après un premier quart d'heure compliqué durant lequel les Verts ont eu du mal à enchaîner les passes et à construire proprement leurs actions, la rencontre s’est peu à peu équilibrée. La mi-temps a été marquée par une meilleure production offensive, bien que le réalisme ait cruellement fait défaut. Malheureusement, l’AS Saint-Étienne a été rapidement privée de Bernauer, contraint de quitter ses partenaires suite à un pépin musculaire. Il a été remplacé par Appiah, qui s’illustrera plus tard dans la partie. Cagliari, de son côté, a su tirer profit des errements défensifs stéphanois : sur un centre mal dégagé, le numéro 8 italien a enroulé une superbe frappe dans la lucarne de Larsonneur, impuissant sur ce coup. Malgré une meilleure maîtrise du ballon par la suite, les Verts ont manqué d’inspiration dans les trente derniers mètres, incapables de déséquilibrer un bloc italien bien en place.

Les hommes de Cagliari ont su exploiter les espaces laissés par les Stéphanois et se sont créés deux contres dangereux : lors du premier, Larsonneur a gagné son face-à-face, tandis que sur le second, Appiah a sauvé les siens grâce à un tacle impeccable. La plus grosse occasion stéphanoise est intervenue en fin de première période, quand Irvin Cardona, bien lancé par Moueffek, s’est présenté seul devant le portier adverse, mais a perdu son duel. À la pause, l’ASSE était menée 1-0.

Le second acte a connu un scénario similaire. Les Verts ont dominé territorialement sans pour autant se montrer réellement menaçants. Joshua Duffus a apporté un peu de percussion sur une action individuelle impressionnante, conclue par une frappe qui frôle le cadre. À l’heure de jeu, El Jamali, Miladinovic et Old ont remplacé Duffus, Moueffek et Cardona, mais ces changements n’ont pas permis de changer le cours du match. Saint-Étienne s’est heurté à une défense bien organisée et à un arbitrage contestable, parfois à la limite du partial. Le manque d’efficacité, combiné à un manque d’automatismes, a empêché les hommes d'Eirik Horneland de revenir au score. Cette troisième défaite consécutive, avant le début du championnat contre Laval, montre que si le contenu était plus intéressant que face au Paris FC, de nombreux ajustements restent nécessaires.