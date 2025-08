Les jeunes de l’ASSE, emmenés par Fred Dugand, ont joué lors du tournoi Carisport ce week-end. Grâce à une solide performance collective, les Stéphanois décrochent la 5e place en dominant Metz puis Montpellier avec brio.

Dans un tournoi relevé, le groupe formation de Fred Dugand a montré de belles choses dès la phase de poules. Opposés à Laval et à l’OM, les jeunes Verts ont d’abord dominé les Mayennais (1-0) grâce à un but signé Sonny Yvars sur penalty, avant de s’incliner logiquement contre une solide équipe marseillaise (0-2). Cette défaite n’a toutefois pas entamé leur moral, les Stéphanois terminant deuxièmes de leur groupe et accédant aux matchs de classement pour les places de 5 à 8.

Ce dimanche matin, l’ASSE affrontait Metz pour son premier match de classement. Et les protégés de Dugand ont parfaitement réagi après la déception de la veille. Une victoire nette 3-0, avec des réalisations signées Tidiane Vibert (doublé) et Mylan Toty. Solidaires, agressifs dans le bon sens du terme et très efficaces dans les zones décisives, les Stéphanois ont imposé leur rythme tout au long de la rencontre.

Une 5e place acquise avec panache contre Montpellier par l'ASSE

Pour conclure le tournoi, les Verts retrouvaient Montpellier, tombeur de l’Olympique Lyonnais. Une opposition intéressante face à une équipe réputée formatrice. Là encore, l’ASSE a répondu présente en s’imposant 3-0 dans un match à sens unique. Les buteurs du jour : Noham Aini, Sonny Yvars (déjà buteur contre Laval) et Mamadou Konté. Une prestation aboutie qui confirme la bonne dynamique du groupe et la progression constante de ses éléments.

Avec trois victoires en quatre matchs et aucun but encaissé lors des matchs de classement, les jeunes stéphanois ont envoyé un message fort. Encadrés par un staff rigoureux, et portés par une philosophie de jeu ambitieuse, cette génération montre des signes très encourageants pour l’avenir du club. Individuellement comme collectivement, de nombreux éléments se distinguent et pourraient intégrer, à moyen terme, l’équipe réserve voire professionnelle.