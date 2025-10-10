Après une première désillusion face à Nice, les joueuse de l'ASSE se déplacent à Thonon ce samedi à 15h avec l’obligation de réagir. Cette 2e journée de la Coupe LFFP pourrait marquer un tournant.

La saison 2025-2026 marque le lancement de la première édition de la Coupe LFFP, une compétition pensée pour dynamiser les clubs professionnels féminins. L’ASSE Féminine, en grande difficulté en championnat (4 défaites en 4 matchs), voit en cette nouvelle épreuve une opportunité de repartir de l’avant.

Le format, résolument tourné vers la compétitivité, impose un vainqueur à chaque match. Victoire dans le temps réglementaire, ou via les tirs au but en cas de match nul : aucune place pour l’attentisme. Trois points sont attribués en cas de succès dans les 90 minutes. Deux en cas de victoire aux tirs au but.

Les Vertes figurent dans un groupe B, où elles doivent normalement faire figure de favorites. Celui-ci est composé de Nice, Grenoble et Thonon Évian, trois équipes de Seconde Ligue. Battues lourdement lors de la première journée face aux Niçoises (4-0), les joueuses de l'ASSE sont déjà sous pression.

Thonon – ASSE : obligation de réaction pour les Vertes

Ce samedi 11 octobre, l’ASSE Féminine se déplace à Thonon pour tenter de décrocher ses premiers points dans la compétition. Ce match a des allures de test mental et collectif. Car depuis plusieurs semaines, c’est bien l’attitude du groupe qui interroge, davantage encore que les résultats.

À l’image des propos forts de Sébastien Joseph, coach de l'ASSE après la déroute face à Marseille, "un sentiment de honte", le club attend désormais des actes. "La vraie question est désormais de savoir si le groupe sera capable de provoquer une réaction. D’apprendre de ses erreurs, de prendre des points et de lancer enfin une dynamique positive.", résumait-il. La rencontre contre Thonon est donc bien plus qu’un match de Coupe pour l'ASSE. C’est un tournant.

Thonon, de son côté, reste sur une entame encourageante en Coupe avec une victoire 1-0, face à Grenoble. L'équipe souhaite capitaliser sur cette dynamique. Mais, en championnat, c'est plus difficile, pour cette équipe déjà battue 3 fois et ne comptant qu'une seule victoire. Un bilan qui les place 10e sur 12 équipes d'une poule dominée par Grenoble.

Une Coupe LFFP aux enjeux multiples

Au-delà de l’enjeu sportif immédiat, la Coupe LFFP représente aussi une vraie vitrine pour les clubs hors des projecteurs de la Champions League. Les trois mastodontes (OL, PSG, Paris FC) sont directement qualifiés pour les quarts. Cela laisse aux autres la chance de briller en phase de poules.

Le groupe B s’annonce très ouvert, et rien n’est encore perdu pour l'ASSE. Une victoire ce samedi, même aux tirs au but, relancerait l’intérêt du dernier match face à Grenoble. D’autant qu’une qualification en quart pourrait offrir un bol d’air. Une dynamique positive dans une saison qui s’annonce autrement très compliquée serait bienvenue.