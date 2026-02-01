Gautier Larsonneur (4)

Peu sollicité en termes de tirs cadrés, il n’a rien pu faire sur l’ouverture du score, sur une frappe à bout portant. En revanche, il maintient son équipe dans le match avec un duel remporté face à Fatou en seconde période, évitant le break. Autoritaire dans ses sorties et propre à la relance, il a aussi assumé son rôle de capitaine dans un contexte compliqué. Une prestation sérieuse malgré le manque de soutien défensif.

João Ferreira (1)

Son match a basculé très tôt. Déjà averti, il commet une faute évitable qui lui vaut un second carton jaune dès la 26e minute. Cette expulsion a lourdement pénalisé son équipe, contrainte de jouer plus d’une heure à dix. Avant cela, il avait déjà souffert défensivement face aux appels adverses. Ferreira était un flop avant la rencontre d'hier. Dorénavant, outre sa faiblesse sportive, il devient problématique en termes d'attitude dans un vestiaire qui n'a clairement pas besoin de ce type de mentalité.

Kévin Pedro (4)

Globalement solide dans l’axe, il a tenté de compenser l’infériorité numérique par un bon sens de l’anticipation. Peu mis en difficulté dans le jeu aérien, il a répondu présent dans les duels. Sans être flamboyant, il a fait preuve de sérieux et de discipline. Une prestation correcte dans un contexte délicat.

Mickaël Nadé (4)

Auteur d’un retour décisif devant Fatar en première période, il évite une situation très dangereuse. Il a souvent été le premier relanceur et a tenté de jouer vers l’avant malgré la pression. Solide dans les duels, il a assumé des responsabilités après l’expulsion. Une prestation engagée et courageuse.

Ben Old (2)

Impliqué malgré lui sur le but encaissé, avec un appel adverse dans son dos, il a ensuite alterné le bon et le moins bon. Défensivement, il a parfois bien contenu son vis-à-vis, notamment en seconde période. Offensivement, son apport est resté limité. Remplacé sans avoir réellement pesé sur le match.

⭐ Aïmen Moueffek (4)

Très actif dans l’entrejeu avant d’être repositionné latéral droit après l’expulsion, il a montré une belle polyvalence. Toujours disponible, il a tenté de fluidifier le jeu malgré l’infériorité numérique. Son abattage et son intelligence tactique ont été précieux. Remplacé après un match plein d’efforts.

Florian Tardieu (3)

Propre techniquement, il a tenté d’organiser le jeu et de trouver des solutions sur coups de pied arrêtés. Son influence est toutefois restée limitée face au bloc bien en place de Boulogne. Il a manqué de tranchant dans les zones décisives. Ses coups de pied arrêtés sont en revanche devenus un supplice pour les supporters... et certainement ses coéquipiers.

Igor Miladinovic (2)

Il a essayé de se projeter et d’apporter de la verticalité, mais a souvent été stoppé net par le pressing adverse et a perdu bien trop de ballons. Trop peu influent dans la construction, il a eu du mal à exister dans l’intensité imposée. Remplacé dès la pause, signe de difficultés à peser sur la rencontre. Une prestation insuffisante.

Irvin Cardona (1)

Irvin Cardona n'est que l'ombre du joueur qui a rejoint l'ASSE il y a deux saisons. Hier, invisible sur son aile, il a manqué de justesse dans ses choix et ses gestes. Son repli défensif sur corner a également été approximatif. Il n’a jamais vraiment inquiété la défense boulonnaise. Soit il se remet à l'endroit, soit il risque de passer ses prochains matchs sur le banc... ou en tribune. Logiquement remplacé à la mi-temps.

Augustine Boakye (3)

Il a tenté de provoquer et d’apporter de la percussion, notamment en première période. Son activité est réelle, mais elle a souvent manqué de précision dans le dernier geste. Averti pour une intervention en retard, il n’a pas réussi à faire basculer le match. Un apport intéressant mais trop intermittent.

Lucas Stassin (2)

Il a eu une occasion notable en première période, mais s’est heurté à la vigilance défensive de Boulogne. Trop isolé en pointe, surtout après l’expulsion, il a manqué de ballons exploitables. Ses appels n’ont pas toujours été suivis. En seconde période, seul face au gardien, il tergiverse et se fait chiper la balle. Le manque de confiance et peut-être une tête complètement à l'envers peuvent expliquer cela. Où est passé l'international belge qui a inscrit 12 buts en Ligue 1 ?

Zuriko Davitashvili (4)

Entré à la pause, il a été l’un des rares à créer du danger. Ses prises d’intervalle et ses dribbles ont apporté du dynamisme sur le côté gauche. Il obtient presque un penalty (non sifflé à juste titre) et force la défense adverse à reculer. Une entrée positive.

Nadi El Jamali (4)

Pour sa première apparition, il a affiché une belle maturité. Propre dans ses interventions, il a récupéré plusieurs ballons importants et montré du sang-froid. Son placement et sa lecture du jeu ont été rassurants. Une entrée prometteuse pour le jeune milieu.

👔 Eirik Horneland (3)

Pour sa dernière à la tête de l'ASSE, ses troupes l'ont abandonné. Le plan de jeu initial était classique, sans inspiration, à l'image de ce que propose Horneland depuis des mois. L’expulsion a évidemment bouleversé ses intentions et les réajustements à la pause ont permis de rester dans le match. Les changements ont apporté un peu plus de dynamisme, sans suffire à inverser la tendance. Il part comme il est arrivé, sympathique, énergique, mais impuissant.