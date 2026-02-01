Rien ne va plus à Saint-Étienne. Une nouvelle défaite à Geoffroy-Guichard face à Boulogne (1-0) plonge un peu plus les Verts dans la crise. Désormais 5e de Ligue 2, les hommes d’Eirik Horneland sont à 3 points de la 10e place, et voient leurs ambitions de montée compromises.

La rechute de Chico Lamba, touché pour plusieurs semaines, a fragilisé un secteur défensif déjà en manque de repères. Face à cette urgence, la cellule de recrutement s’active et multiplie les pistes.

Jubal, le retour en France ?

Parmi elles, un nom revient avec insistance : Jubal Rocha Mendes Júnior, dit Jubal. Selon nos informations et celles de Footmercato, l’ancien défenseur de l’AJ Auxerre (2020-2025), actuellement au FK Krasnodar, est dans le viseur des Verts. Parti libre l’été dernier pour la Russie, le Brésilien de 32 ans joue peu (seulement 5 matchs de championnat). La greffe n’a pas pris, et un départ dès cet hiver est à l’étude.

En Ligue 2, Jubal a été l’un des tauliers défensifs de ces dernières saisons. Solide dans les duels, expérimenté et régulier (30 à 40 matchs par saison entre 2020 et 2025), il pourrait apporter un vrai plus à une défense stéphanoise en manque de leadership.

D’autres noms sont étudiés par l’ASSE.

Soumahoro à l’ASSE ?

Autre nom étudié : Aboubaka Soumahoro. Le jeune défenseur parisien, qui a tenté l’aventure en Allemagne, est aussi sur les tablettes stéphanoises, comme révélé par FootMercato. Freiné par les blessures, il n’a pas encore pu montrer toute l’étendue de son potentiel. Gaucher, il peut évoluer dans l’axe ou sur le côté gauche, un profil polyvalent qui plaît.

Avec la fin du mercato d’hiver qui approche à grands pas, l’ASSE pourrait enregistrer deux arrivées en défense. Un impératif renforcé par la prestation inquiétante face à Boulogne. Plus que jamais, le chantier défensif est prioritaire pour tenter de relancer une dynamique trop fragile. Retrouver une base défensive. Un des enjeux pour l’ASSE et Philippe Montanier. Réponse d’ici lundi soir.