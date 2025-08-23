L’ASSE s’est imposée face à Boulogne par 1 but à zéro, non sans difficulté. Après cette rencontre, les acteurs ont livré leurs réactions sur beIN Sports, entre frustration côté boulonnais et soulagement chez les Verts.

Nolan Binet, le défenseur de Boulogne regrettait ce soir une défaite cruelle malgré une prestation collective solide : « Ce soir il y a beaucoup de frustration parce que je pense qu'on défend bien pendant 70-75 minutes. On prend un but sur coup de pied arrêté et dans un match comme ça, où on court beaucoup et on défend ensemble, on ne doit pas en concéder. Bien sûr, ça fait partie de l’apprentissage. Mais honnêtement, on n’a pas le droit de faire cette erreur-là. Peut-être un peu de fatigue, un peu d’inattention… »

Pour autant, Nolan Binet veut retenir le positif : « On a montré un beau visage, on a montré des choses intéressantes. On prend un peu de confiance ce soir, même si c’est difficile après une défaite. On sait qu’on est capables de faire mieux et on va travailler pour aller chercher nos premiers points. »

Lucas Stassin (ASSE) : « Je donne tout pour Saint-Étienne »

Buteur et très actif sur le front de l’attaque, Lucas Stassin reconnaissait la difficulté de la rencontre : « On savait qu'en venant ici, ils allaient jouer bas et que ça allait être difficile. Mais on devait être patients, faire tourner et essayer de marquer vite pour ouvrir le match. On s’y attendait, mais on a réussi à prendre les trois points. »

Interrogé sur son avenir, alors que des rumeurs l’entourent régulièrement, le Belge a voulu couper court : « Aujourd'hui je suis encore à Saint-Étienne. On verra dans le futur, mais pour l’instant je donne tout ici. J’essaie d’aider l’équipe, d’amener du mouvement devant et d’aider mes coéquipiers. J’espère que je les ai aidés aujourd’hui. »

Aïmen Moueffek (ASSE) : « On doit trouver des solutions »

Dans l’entrejeu, Aïmen Moueffek a, lui aussi, insisté sur les difficultés rencontrées face à Boulogne : « On est tombés sur une belle équipe qui nous a rendu le match compliqué. Il y aura d’autres rencontres comme ça dans la saison, où les adversaires défendront en bloc bas, resserré, avec peu d’espaces. Ce n’est pas toujours simple de se créer des occasions. »

Mais le milieu offensif préfère retenir la victoire : « On a réussi à aller au bout et à prendre les trois points. Maintenant, c’est à nous de trouver des solutions, de faire le maximum pour marquer face à ces équipes regroupées. »