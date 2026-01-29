Sauf énorme retournement de situation, Philippe Montanier sera le prochain entraîneur de l’AS Saint-Étienne (ASSE). Libre depuis son départ du Toulouse FC à l’issue de la saison 2022-2023, le technicien de 61 ans a donné son accord pour rejoindre les Verts, où il a terminé sa carrière de joueur en 1999-2000.

Montanier a rapidement été identifié comme choix logique par les dirigeants de l’ASSE. Il présente un profil complet, expérimenté, et en parfaite adéquation avec le projet porté par Kilmer Sports. Le Normand a connu la montée avec Toulouse en 2022, remporté la Coupe de France en 2023, et possède une solide connaissance de la Ligue 2, qu’il a arpentée avec succès à plusieurs reprises.

Un coach structuré, moderne et compatible avec la “data”

S’il n’est pas un ayatollah de la data, Montanier a su s’y adapter à Toulouse, dans un environnement très structuré autour de la performance analytique. Il est perçu en interne comme “data-compatible”, sans être dogmatique. Il sait s’adapter, écouter, travailler en équipe. Un élément important dans le projet stéphanois, qui mêle football, reconstruction et stratégie.

Multilingue, pas un détail pour le vestiaire de l’ASSE

L’ancien portier a aussi coaché à l’étranger : en Espagne (Real Sociedad), en Angleterre (Nottingham), en Belgique (Standard) et en Côte d’Ivoire (comme adjoint). Il parle plusieurs langues et sait gérer des groupes multiculturels. Un atout de taille dans un vestiaire stéphanois en mutation.

Un technicien qui partage certaines idées avec Horneland

Montanier aime la possession, l’intensité, le jeu projeté vers l’avant. Mais contrairement à son prédécesseur, il a prouvé qu’il savait faire évoluer ses systèmes.

Autre avantage : Montanier est libre et demande un salaire cohérent avec la grille actuelle du club. Il pourrait débarquer avec un seul adjoint (Stéphane Lièvre ), ce qui correspond aux contraintes internes de l’ASSE.

Une annonce attendue après Boulogne-sur-Mer

Eirik Horneland dirigera les Verts une dernière fois samedi soir face à Boulogne-sur-Mer. Il a annoncé lui-même son départ à ses joueurs cette semaine. L’Equipe explique que le timing de l’annonce officielle dépend aussi… de l’emploi du temps de Montanier, actuellement en voyage en Australie. Son retour coïncidera avec la fin du mercato d’hiver. Dimanche ou début de semaine.

Des informations que nous sommes en mesure de vous confirmer. Les dirigeants de l’ASSE ont décidé de faire confiance une dernière fois à Eirik Horneland ce samedi. Il tirera ensuite sa révérence.

Le club tient donc son futur coach. Et ce sera un ancien Vert.