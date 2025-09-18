L’ASSE s’apprête à vivre une semaine intense avec trois rencontres programmées en seulement sept jours. En tête du championnat, les Verts doivent gérer leur effectif pour rester invaincus et consolider leur statut de favori.

À l’image des 17 autres clubs de Ligue 2, l’AS Saint-Étienne s’apprête à disputer un marathon de trois matchs en une semaine. Les Verts recevront d’abord Reims ce samedi à 20h, avant de se déplacer à Amiens mardi soir (20h30). Pour clôturer cette série, ils accueilleront Guingamp le week-end suivant, toujours à Geoffroy-Guichard. Un programme dense qui oblige Eirik Horneland à jongler avec son effectif. Le coach norvégien devra préserver ses cadres tout en profitant du retour de certains blessés. Une gestion essentielle pour éviter la casse dans une période où chaque point peut compter lourd.

Un début de saison prometteur pour l’ASSE

Après cinq journées, les Verts affichent un bilan très solide : trois victoires et deux matchs nuls. Ces résultats permettent à l’ASSE d’occuper la première place du classement, avec une confiance retrouvée. Malgré un mois d’août marqué par un mercato agité et des soucis physiques à répétition, l’équipe a montré une capacité à rester concentrée sur ses objectifs. Le message est clair : Horneland assume le statut de favori et veut prolonger l’invincibilité le plus longtemps possible. Les Stéphanois savent qu’ils sont attendus à chaque sortie, et cette série de trois matchs sera un test grandeur nature pour jauger leur profondeur de banc.

Cet été, le mercato stéphanois a tenu les supporters en haleine. Plusieurs joueurs clés de la saison dernière étaient convoités mais sont finalement restés dans le Forez. C’est notamment le cas de Zuriko Davitashvili et Lucas Stassin, dont les départs étaient évoqués avec insistance. Kilmer Sports, propriétaire du club, a fait le choix de conserver ces éléments majeurs, considérés comme indispensables pour ramener l’ASSE en Ligue 1. Une décision forte, qui renforce la stabilité du groupe et envoie un signal clair aux concurrents : Saint-Étienne veut monter, et vite.

De nombreux pépins cet été

La préparation estivale avait pourtant bien commencé, les Verts ayant repris le chemin de l’entraînement parmi les premiers clubs de Ligue 2. Mais dès le premier match amical contre l’Étoile Carouge, Djylian Nguessan s’est blessé. Bonne nouvelle : le jeune attaquant est désormais proche d’un retour.

Autre cas : Aïmen Moueffek, qui avait déjà dû adapter sa préparation en raison d’une blessure de fin de saison. Le milieu marocain avait pourtant brillé en début de championnat avant de rechuter contre Grenoble fin août. Son absence devrait encore durer plusieurs semaines.

De son côté, Mahmoud Jaber a enchaîné les petits coups d’arrêt. Forfait pour la première journée à Laval, le milieu israélien a ensuite manqué quelques entraînements après un tacle reçu face à Grenoble. Rétabli, il est revenu contre Clermont et reste une option fiable pour Horneland.

Des retours bienvenus pour Horneland

La bonne nouvelle pour le staff, c’est le retour progressif de certains blessés. Ebenezer Annan, touché face à Boulogne-sur-Mer lors de la 3e journée, a repris l’entraînement collectif cette semaine. Le latéral ghanéen pourrait retrouver les terrains contre Reims, même si son temps de jeu sera probablement limité pour éviter une rechute.

Dennis Appiah, lui aussi sur le flanc, a repris les séances collectives. Ces deux retours sont précieux, surtout dans une période où Horneland devra multiplier les choix tactiques et faire tourner son effectif. Jusqu’ici, Maxime Bernauer a dépanné à gauche, mais le retour d’Annan offre une vraie alternative.

Des surprises possibles dans l’effectif ?

L’ASSE à récemment réintégré Dylan Batubinsika et Yvann Maçon aux séances collectives. Invités à trouver un nouveau point de chute, cet été, les 2 joueurs n’ont pas trouvé de nouveau projet et sont à nouveau à disposition d’Eirik Horneland. Écartés depuis la mi-juillet, ils ont retrouvé le groupe à l’issue du mercato. Au vu des solutions disponibles pour le norvégien, notamment au poste de latéral gauche, Horneland pourrait-il envisager un retour dans le groupe d’Yvann Maçon pourrait intervenir comme un renfort supplémentaire dans la rotation de l’effectif ? La question existe même si le guadeloupéen semble partir de loin.

La gestion des cadres, un enjeu clé

Si les Verts affichent une belle dynamique, certains joueurs ont déjà beaucoup donné. Gautier Larsonneur, Chico Lamba, Mickaël Nadé et Florian Tardieu ont disputé l’intégralité des cinq premières rencontres. Davitashvili et Ben Old, eux, ont accumulé de la fatigue avec leurs sélections respectives, le Géorgien ayant même manqué un match en Auvergne après une alerte physique. Il n'est d'ailleurs pas encore revenu à l'entraînement cette semaine.

Cette gestion des efforts sera donc déterminante pour Horneland. Avec trois matchs en sept jours, l’équilibre entre ambition et prudence devra être trouvé. L’ASSE a montré sa solidité, mais conserver ce rythme nécessitera un effectif en pleine possession de ses moyens.