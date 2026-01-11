La journée de dimanche des 16es de finale de la Coupe de France a livré ses premiers verdicts avec cinq rencontres disputées à 18h et 21h. Le match Sochaux-Lens, joué la veille, complète ce point résultats avant la fin de ce tour qui aura lieu mardi prochain.

Après les rencontres jouées ce samedi, deuxième journée de coupe de France, cette fois-ci avec de nombreuses oppositions entre clubs professionnels. Les tombeurs de l'ASSE se rendaient à Nantes, alors que Montpellier, qui retrouve des couleurs en Ligue 2, jouait du côté de Metz. Ne reste plus qu'une seule confrontation ce soir à 21h : Lille-Lyon.

En début d'après-midi, le RC Lens a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe de France en s’imposant avec autorité sur la pelouse du FC Sochaux-Montbéliard. Dominateurs dès les premières minutes, les Sang et Or ont pris l’avantage avant la pause grâce au réalisme d’Odsonne Édouard, concrétisant une nette maîtrise collective.

Montpellier gonfle le torse en coupe de France

Courageux et entreprenants par séquences, les Sochaliens n’ont toutefois jamais réussi à se montrer assez efficaces offensivement pour faire douter leur adversaire. En fin de rencontre, l’entrée d’Abdallah Sima a fait basculer définitivement le match, l’attaquant se montrant décisif comme passeur puis buteur. L’écart de niveau s’est logiquement creusé dans le dernier quart d’heure, confirmant la supériorité lensoise.

Le Montpellier HSC a largement dominé le FC Metz à Saint-Symphorien pour se qualifier sans discussion lors de ces seizièmes de finale de la Coupe de France. Très vite en difficulté, les Grenats ont concédé un penalty transformé par Téji Savanier, avant de voir Yanis Issoufou faire le break dès la première période.

Jamais réellement entré dans son match, Metz n’a pas su réagir, malgré quelques tentatives isolées après la pause. Montpellier a définitivement plié la rencontre dès la reprise grâce à Enzo Tchato, puis sur un contre parfaitement conclu par Nicolas Pays. Nettement supérieurs dans l’intensité et la maîtrise, les Héraultais se sont offert un succès net qui leur permet de gagner en confiance dans l'optique du championnat.

Chantilly tombe après s'être fait mousser !

Le Stade Rennais a évité le piège en se qualifiant pour les huitièmes de finale de la Coupe de France sur la pelouse de l’US Chantilly. Longtemps en difficulté, les Rennais ont été surpris en première période par l’ouverture du score de Joseph. Réduits à dix après l’expulsion de Yatabaré, les Cantiliens ont fini par céder sous la pression bretonne. En l’espace de quelques minutes, Rennes a renversé la rencontre grâce à un coup franc de Merlin puis une frappe splendide d’Al-Tamari. En fin de match, le jeune Legendre a scellé la qualification rennaise, mettant fin au rêve de Chantilly.

Le Le Mans FC et l’AS Nancy Lorraine se sont quittés sur un score nul et vierge au terme du temps réglementaire, au terme d’un seizième de finale très fermé. Bien organisés défensivement, les Nancéiens ont longtemps contenu les intentions mancelles, misant sur des contres rapides et quelques situations dangereuses en première période. Le Mans a pris l’ascendant après la pause, multipliant les centres et les coups de pied arrêtés sans parvenir à faire céder un bloc visiteur discipliné. Chaque équipe a eu une grosse occasion, Hatfout et Lembet se montrant décisifs dans leurs cages pour maintenir le 0-0. Incapables de se départager, les deux formations ont dû se résoudre à une séance de tirs au but pour décider du qualifié. A ce jeu-là, c'est Le Mans qui a été le plus adroit !

Nice reprend des couleurs grâce à la coupe de France

Le FC Nantes et l’OGC Nice n’ont pas réussi à se départager au terme du temps réglementaire, poussant ce seizième de finale de Coupe de France jusqu’à la séance de tirs au but. Plus réalistes en première période, les Niçois avaient ouvert le score par Sofiane Diop, profitant d’un temps fort mieux maîtrisé.

Nantes a réagi après la pause grâce à Bahereba Guirassy, relançant un match devenu plus fermé et haché physiquement. Nice a eu l’occasion de reprendre l’avantage, mais Elye Wahi a vu son penalty repoussé par Carlgren, symbole d’une seconde période moins aboutie côté azuréen. Fatiguées et incapables de faire la différence, les deux équipes ont finalement laissé le sort de la qualification se décider aux tirs au but. Ce sont les tombeurs de l'ASSE au tour précédent, les Niçois, qui ont eu le dernier mot dans cet exercice !

Coupe de France : Les résultats du dimanche 11 janvier