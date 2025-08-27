À l’approche de la réception de Grenoble, l’ASSE s’offre un luxe rare cette saison : Horneland dispose pour la première fois de toutes ses options en défense centrale. Le technicien stéphanois doit désormais trancher entre Mickael Nadé, solide ces dernières semaines, et Maxime Bernauer, enfin de retour après sa blessure estivale. Un dilemme qui pourrait bien redessiner l’arrière-garde des Verts.

Débuter la saison en Ligue 2 par une prestation ratée à Laval n’était pas le meilleur scénario pour Mickael Nadé. Critiqué pour ses erreurs et son manque de sérénité, le défenseur formé au club a su se remettre dans le sens de la marche. Ses dernières sorties contre Rodez et Boulogne ont rassuré son entraîneur comme les supporters.

Nadé présente deux avantages de taille dans ce duel interne. D’abord, il est le seul gaucher naturel de l’effectif au poste de défenseur central. Cette particularité, rare et recherchée, permet de fluidifier les relances et d’équilibrer la charnière. Ensuite, il a déjà noué des automatismes intéressants avec Chico Lamba. Le Portugais, désormais indiscutable en patron de la défense, bénéficie de la complémentarité physique et athlétique de Nadé. Ensemble, les deux hommes ont montré une solidité encourageante, donnant à Horneland de bonnes raisons de poursuivre sur cette continuité.

Bernauer, le profil complémentaire attendu à l'ASSE

Arrivé cet été avec l’étiquette de renfort stratégique, Maxime Bernauer a vu son intégration retardée par une blessure contractée face à Cagliari lors de la préparation. Son absence a laissé un vide, mais elle a aussi permis à Nadé de se repositionner dans la hiérarchie. Désormais opérationnel, Bernauer frappe à la porte de l’équipe et à une place de titulaire.

Son profil tranche avec celui de ses concurrents. Là où Nadé apporte de la densité physique et un jeu aérien solide, Bernauer se distingue par sa qualité de relance. Très à l’aise balle au pied, il est capable de casser des lignes par la passe et d’offrir une première relance propre. Des qualités qui séduisent Horneland, toujours en quête d’une équipe capable de mieux maîtriser le ballon face à des adversaires regroupés. Avec un joueur comme Bernauer aux côtés de Chico Lamba, l’ASSE pourrait gagner en contrôle et en sérénité dans sa construction du jeu.

La logique de continuité ou le choix stratégique ?

La question centrale pour Horneland est claire : doit-il bouleverser une charnière qui commence seulement à s’installer, ou profiter du retour de Bernauer pour lancer dès maintenant une association prometteuse avec Chico Lamba ?

Les arguments en faveur de Nadé reposent sur la stabilité. Le défenseur a enchaîné deux prestations solides, ce qui n’est pas anodin dans une équipe encore en quête de certitudes. En maintenant la charnière Nadé-Lamba, l’entraîneur évite de fragiliser une base défensive qui a retrouvé de la confiance.

À l’inverse, l’intégration de Bernauer dès ce week-end contre Grenoble permettrait d’anticiper l’avenir. Son profil complémentaire à celui de Lamba pourrait s’avérer déterminant face à des adversaires qui laissent peu d’espaces et forcent les Verts à construire depuis l’arrière. De plus, la réception d’un Grenoble solide mais rarement flamboyant offensivement pourrait offrir un contexte idéal pour tester ce duo inédit.

Une gestion calibrée avec la trêve internationale pour l'ASSE

Autre paramètre non négligeable : le calendrier. Après la rencontre contre Grenoble, la Ligue 2 marque une pause internationale. Un timing qui pourrait pousser Horneland à temporiser. En optant pour Nadé samedi, il préserverait Bernauer, tout en lui offrant deux semaines supplémentaires pour retrouver le rythme et postuler à une titularisation dès le déplacement à Clermont.

Cette stratégie aurait l’avantage de ne pas précipiter le retour de l’ancien Parisien et de capitaliser sur les automatismes en cours de construction. Horneland pourrait ainsi préparer une transition en douceur, sans risque de casser la dynamique actuelle.

La décision tombera samedi, au moment de dévoiler la composition face à Grenoble. Quel que soit son choix, Horneland sait qu’il ne s’agit pas seulement d’un ajustement ponctuel, mais bien d’une orientation stratégique pour la suite de la saison. La concurrence est lancée, et l’ASSE pourrait bien en sortir gagnante.