La fin du mercato approche pour l’ASSE comme pour l’ensemble des clubs français. Voici les règles et précisions importantes à retenir avant la fermeture du marché le 1er septembre 2025.

La LFP a fixé une procédure précise pour le dernier jour de mercato :

19h59:59 : date limite pour transmettre à la LFP les contrats complets via la plateforme iSphere (hors titre de séjour et autorisation de travail).

23h59:59 : date limite pour saisir toutes les informations sur FIFA TMS, notamment pour les transferts internationaux nécessitant un certificat de transfert (CIT).

Passé ces délais, aucun nouveau dossier ne pourra être homologué. La Ligue rappelle qu’un retard de quelques secondes entraîne automatiquement un refus.

Mercato : Délais de qualification des joueurs

Un joueur est qualifié dans un délai de 2 jours (ou 4 jours pour un club encadré par la DNCG) après transmission complète du dossier. Pour un joueur venant de l’étranger, la qualification dépend aussi de la réception du CIT.

Exemple : pour être aligné le dimanche 31 août, le contrat doit être transmis au plus tard le vendredi 29 août à 23h59.

Recruter après le 1er septembre : les cas particuliers

Si le mercato ferme ses portes le 1er septembre à minuit, certaines exceptions existent :

Joueurs libres : ils peuvent signer jusqu’à la fin du mercato hivernal 2025/2026, à condition d’être libres de tout contrat au 1er septembre.

Joker : chaque club peut recruter un joueur évoluant déjà en France, entre le 2 septembre et le 31 décembre.

Joker médical : en cas de blessure grave (au moins 3 mois), décès ou problème spécifique concernant un gardien, un recrutement peut être autorisé à tout moment.

Prêts et mutations

Un club peut accueillir jusqu’à 5 prêts franco-français et 6 prêts internationaux maximum.

Pas plus de 2 joueurs prêtés par le même club en France et 3 en provenance du même club étranger.

Pour les mutations définitives ou temporaires payantes, les indemnités doivent être saisies dans iSphere avant homologation.

Mercato : Limite de joueurs étrangers

La réglementation fixe également un quota :

4 maximum en Ligue 1,

2 maximum en Ligue 2,

hors joueurs de l’UE ou bénéficiant d’accords spécifiques.

Une semaine sous haute tension

La LFP et la FFF assureront une permanence le 1er septembre jusqu’à minuit pour accompagner les clubs dans leurs démarches. Les derniers jours du marché devraient donc être intenses, entre officialisations de transferts et homologations de dernière minute.