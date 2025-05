Ce n'est certainement pas la carrière qu'on espérait de lui. Grand espoir au poste de gardien de but à l'ESTAC ou à Nîmes, Paul Bernardoni a pourtant connu la descente en seconde division avec l'ASSE .. et Yverdon Sport.

"J’ai retrouvé la notion de plaisir"

Après deux expériences difficiles dans le forez puis à Konyaspor, Paul Bernardoni s'engageait avec le club suisse d'Yverdon pour sa première année dans l'élite. Avec 181 apparitions en Ligue 1, le portier de 28 ans débarquait dans le canton de Vaud en janvier 2024 avec une riche expérience du haut niveau. "C’est un grand nom et un gardien pétri de qualités qui vient de s’engager au Stade municipal.", pouvait-on lire dans le communiqué officiel.

Neuvième cette même saison, Yverdon se maintenait en première division pour la seconde fois de son histoire.

"Sur un plan plus personnel, cette première année m’a redonné le goût du foot, avouait Bernardoni dans les colonnes du Matin. J’ai retrouvé la notion de plaisir que j’avais perdue."

L'ancien gardien de l'ASSE connait une nouvelle relégation

Depuis, la tâche s'est révélée plus complexe de l'autre côté des Alpes. La pire défense du championnat, avec 68 buts encaissés, s'est heurtée à la réalité de la Super League. Paul Bernardoni expliquait les changements à apporter pour obtenir un maintien. "[Il faut] retrouver la bonne mentalité sur la longueur. On l’a eue parfois, mais on l’a aussi quelques fois perdue. Cela suppose de se faire plus mal et de se persuader que l’on n’est pas moins bon que les autres"

Mais Yverdon a officiellement terminé bon dernier du classement de la Super League, ce jeudi. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Les Nord-Vaudois se sont imposés 3-2 face au FC Zurich, alors 1er du championnat. Un résultat qui ne suffirait pas, puisque Grasshopper et Winterthour l'ont également emporté. La première équipe disputera les barrages, tandis que la seconde conservera sa place parmi l'élite.

Fin de saison catastrophique pour les coéquipiers de Paul Bernardoni, qui, pourtant, comptait cinq points d'avance sur la 11e place à la trêve internationale de mars.