En s'engageant avec l'ASSE en janvier 2022 sous la forme d'un prêt, Paul Bernardoni débarquait pour accrocher un maintien en Ligue 1. Désormais gardien numéro 1 de l'Yverdon Sport, le portier de 27 ans est revenu sur son expérience dans le Forez et en Turquie pour le podcast l'Entre-Jeu.

"Évoluer à Geoffroy-Guichard, c’est une autre dimension"

Paul Bernardoni sur son expérience avec le Chaudron : "Que ce soit au Parc des Princes, au Vélodrome ou ailleurs, ces moments-là sont toujours spéciaux. Franchement, c’est magnifique. C’est aussi pour ça qu’on joue, on ne va pas se mentir. Moi, je n’ai jamais eu de préparation particulière pour ces matchs, j’y vais toujours avec énormément de plaisir. J’ai même eu la chance d’inaugurer le Groupama Stadium, en étant dans les buts. Jouer au Vélodrome, c’est particulier, et évoluer à Geoffroy-Guichard, c’est encore une autre dimension. J’ai eu la chance d’y jouer avec et contre Saint-Étienne, et ce sont deux expériences totalement différentes, mais tout aussi exceptionnelles.

En France, on a cette chance d’avoir des ambiances folles, de belles équipes et de grands joueurs. Je me souviens de mon premier match contre le PSG au Parc, c’était l’équipe de Laurent Blanc avec Ibrahimović. Et Ibrahimović, il avait cette aura, quelque chose de vraiment impressionnant. C’était un sacré moment."

L'ancien portier de l'ASSE s'épanouit en Suisse

Paul Bernardoni : "Oui, j’ai pris mes marques très rapidement. Dès mon arrivée, je me suis senti bien. C’est un club assez atypique, dans le sens où il n’y a pas d’énormes infrastructures, mais une vraie ambiance familiale. Yverdon, ce n’est pas une grande ville, mais on fait tout pour donner le maximum."

Titulaire la saison précédente à Konyaspor (D1 turque), Paul Bernardoni décidait de résilier son contrat initialement prévu jusqu’en juin 2025. Le gardien français de 26 ans faisait face à plusieurs mois d’impayés.

"La Turquie ? Qu’on le veuille ou non, c’est un pays magnifique, avec des paysages à couper le souffle. Mais, pour être honnête, ce sera sûrement le plus grand regret de ma carrière. J’y ai perdu bien plus que de l’argent. Et au final, je ne peux en vouloir qu’à moi-même, parce que c’est moi qui ai pris la décision d’y aller. Ma compagne, elle, ne voulait pas, mais j’ai insisté. On apprend de ses erreurs… celle-là est costaud, mais c’est comme ça, on ne refait pas l’histoire.

Après, sur le terrain, tout allait bien. Je jouais, donc niveau temps de jeu, rien à dire. Mais il y avait autre chose… Ma femme risquait d’être expulsée du pays, et avec en plus les problèmes de salaire, j’ai dit stop. Mais sincèrement, ce n’est même pas une question d’argent. À un moment donné, c’est ton bien-être qui passe avant tout.

Aujourd’hui, je prends du plaisir tous les jours. Quand je joue ici, je me régale, que ce soit au stade municipal ou à l’extérieur, je suis comme un gamin. Pour moi, c’est un nouveau départ, comme si je débutais une nouvelle carrière. C’est surprenant, mais je le vis comme ça, et honnêtement, c’est génial."