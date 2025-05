La saison est désormais terminée pour les professionnels, mais également pour les différentes équipes de la formation. L'occasion de dresser le bilan de l'exercice 2024-2025 des U17 Nationaux, des U19 Nationaux et de l'équipe réserve de l'ASSE.

« La formation continuera d’être le socle de l’AS Saint-Étienne sous la présidence d’Ivan Gazidis et Kilmer Sports », écrivait le club sur son site il y a un an. La nouvelle direction souhaite en effet s'appuyer sur le centre de formation pour mener à bien son projet sur le long terme. Une vision partagée par Eirik Horneland qui aurait d'ailleurs aimé intégrer davantage de jeunes à ses séances dès cette saison. Mais alors, qu'ont donné les équipes de la formation stéphanoise ces derniers mois ?

Défaite en play-offs pour les U17 de l'ASSE

David Le Moal prenait en main les U17 Nationaux de l'ASSE cette saison. Après un temps d'adaptation, notamment marqué par une lourde défaite (0-4) dans le derby, les jeunes Verts se sont magnifiquement rattrapés. Avec 55 points en 26 journées, un derby retour remporté (2-3) et un jeu assez alléchant, l'ASSE a écrasé sa poule. De quoi se qualifier pour les play-offs du championnat National U17. Malheureusement, les Stéphanois ont été éliminés dès les quarts de finale par le RC Strasbourg (3-4) au terme d'un match fou.

La saison des U17 Nationaux a notamment été marquée par l'éclosion de Rayan Aït Amer. Le milieu de terrain né en 2008 termine avec 20 buts et a été le leader technique de cette équipe.

Les U19 de l'ASSE sanctionnés administrativement

Malgré un groupe une peu moins talentueux sur le papier (Eymard, Gadegbeku, El Jamali, etc ont souvent évolué avec la réserve), les U19 ont réalisé une bonne saison dans une poule relevée. Fréderic Dugand a en effet suivi la génération 2007 qu'il avait réussi à emmener en play-offs U17 l'an dernier et a effectué un travail cohérent, dans la continuité de ce que ses joueurs ont connu. Le gros point noir de cet exercice 2024-2025 est malheureusement administratif. Suite à une non-fusion de l'ancienne licence de Mamadou Konté (débarqué de Sarcelles cet hiver) avec la nouvelle, les U19 ont été sanctionnés par la FFF (-12 points). Une décision qui fait passer l'ASSE de 54 à 42 points et qui prive donc tout un groupe des play-offs...

A noter par exemple la belle saison de Sonny Yvars, auteur de 7 buts en 15 matchs malgré son statut de 2008.

Maintien confortable pour la réserve

Le groupe réserve termine sa saison avec 35 points. Maintenus depuis quelques semaines, les Verts ont pu aborder les derniers matchs plus sereinement. Marquée par le départ de Razik Nedder pour les U20 de l'Algérie, cette saison est toutefois une vraie réussite avec un maintien acquis et des joueurs en progrès. Sylvain Gibert, ex-adjoint de Nedder, a repris un effectif jeune et devait également composer avec les descentes de certains professionnels. L'équilibre entre pragmatisme et volonté de créer des vraies séquences avec ballon a été trouvé et c'est donc une saison très formatrice qu'a vécu ce groupe, composé de joueurs de champ nés entre 2008 et 2004 pour l'immense majorité.

Cheikh Fall a une nouvelle fois livré un exercice très complet. Antoine Gauthier, non conservé, a lui fini la saison en boulet de canon. Plusieurs très jeunes joueurs comme Eymard (2008), Gadegbeku (2007), El Jamali (2007) ont aussi montré de belles choses lors de leurs apparitions.

Reste désormais à savoir si Sylvain Gibert et les autres formateurs prolongeront leur contrat dans les prochaines semaines.